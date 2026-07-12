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巴威颱風過後首日桃園蔬菜到貨量減 批發價漲34% 零星水稻倒伏

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義會同相關單位，實地了解水稻受損程度。圖／農業局提供
農業局長陳冠義會同相關單位，實地了解水稻受損程度。圖／農業局提供

巴威颱風過後，桃園蔬菜批發市場今日平均交易價格每公斤46.5元，較昨日34.5元上漲34%，交易量則由143公噸降至63公噸，減少56%。農業局表示，主因為受颱風及產區降雨影響，採收及運輸受阻，市場到貨量減少，帶動價格短期上揚，將持續掌握蔬菜供應及價格，滾動調節供需。

另外，農業局今日會同農糧署北區分署、農會及區公所勘查受災田區，初步查報以平鎮、龜山、大溪、八德、桃園區等水稻倒伏居多，後續查報結果若達天然災害救助標準，將盡速報請農業部公告辦理現金救助，協助農民減輕損失。

農業局長陳冠義指出，桃園一期作水稻種植面積約1萬1814公頃，目前正值收穫期，已採收逾17%，颱風過市府啟動災情查報，並將向中央爭取從寬認定災損。提醒農友，災後可儘速利用「農業天然災害現地照相APP」拍照存證，完整保存受災紀錄，配合後續辦理災損查報與申請天然災害救助。

農業局長陳冠義會實地了解蔬菜批發市場到貨量、價格受颱風波動程度。圖／農業局提供
農業局長陳冠義會實地了解蔬菜批發市場到貨量、價格受颱風波動程度。圖／農業局提供

巴威颱風 桃園 農業部

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