巴威颱風過後首日桃園蔬菜到貨量減 批發價漲34% 零星水稻倒伏

新竹市關埔地區鄰近新竹科學園區，外來移入人口多，新竹市議員蔡惠婷指出，該處人口密集，卻缺乏該有的基礎公共設施，是個連里民集會所都不足的區域，建議市府將停車率低的慈雲路停車場改建成複合式立體空間，針對市府提出的「新竹小巨蛋」孵蛋計畫、「新市政中心」，則可活化公道五路8000坪土地；對此，市府表達高度重視，將持續盤點現況，積極研議整體規畫。

2026-07-12 08:19