投入1.35億拚舊城再生 桃園成功路廊改造動工明年初完工

桃園舊城核心的成功路長年車多、人行道破損又窄，加上變電箱與行道樹擠在道旁，導致行人處處受阻。市府工務局為此投入1億3500萬元推動「成功路廊人本環境改善工程」，全案長度960公尺，未來將整併阻礙動線的設施、加寬人行道並導入綠帶，預計明年1月完工，讓成功路轉型為桃園舊城特色綠廊。

工務局指出，成功路朝陽街至三民路路段平日車流量大，周邊步行環境長期存在人行道破損、寬度不足及無障礙連通不完整等問題，加上行道樹、變電箱等設施阻礙動線，行人通行困難。此次工程全面檢討街道空間配置，將針對阻礙動線的設施進行整併與優化，解決人行道狹窄問題，打造寬敞且連續的無障礙通行環境。

在通行安全部分，工程針對沿線各路口進行改造，透過調整人行穿越道位置及退縮設計，降低轉彎車輛視線死角，提升行人穿越安全。市府也在車道與人行道間導入綠意，透過植栽綠化改善街道空間，為行人提供步行遮蔭，將成功路重新塑造為兼具舊城特色與現代化的人本綠廊。

工務局表示，為確保設計貼近在地需求，先前已舉辦基本設計地方說明會及施工前說明會，廣納沿線居民與相關單位意見。針對民眾最關心的車流衝擊，市府同步檢視周邊路口配置與停車需求，力求在人本環境與交通效率間取得平衡。

工務局表示，考量施工期間的交通影響，整體工程採「分段施工」模式，市府將嚴格督導廠商落實交維計畫，將車流與居民生活的衝擊降至最低，讓成功路蛻變為兼具人本、安全、綠意與桃園舊城特色的生活廊道，持續帶動舊城再生。