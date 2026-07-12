竹科旁關埔地區缺基礎公設議員促改建複合空間 竹市府：通盤研議

新竹市關埔地區鄰近新竹科學園區，外來移入人口多，新竹市議員蔡惠婷指出，該處人口密集，卻缺乏該有的基礎公共設施，是個連里民集會所都不足的區域，建議市府將停車率低的慈雲路停車場改建成複合式立體空間，針對市府提出的「新竹小巨蛋」孵蛋計畫、「新市政中心」，則可活化公道五路8000坪土地；對此，市府表達高度重視，將持續盤點現況，積極研議整體規畫。

新竹市政府交通處表示，針對民代關心慈雲路平面停車場改建為複合式立體停車空間提案，市府表達高度重視。將跨局處持續通盤盤點東區各項公共設施與資源分配現況，並納入區域發展需求，積極研議該停車場未來的整體規劃事宜。

蔡惠婷指出，關埔地區人口高度密集，但基層公共設施卻嚴重缺乏。過去都發處曾將龍山身心障礙大樓旁的空地以沒有公務需求為由予以解編、還地於民，導致市府沒有土地可以興建基礎公設。

市府先前曾同意研議將停車率只有三成的「慈雲路停車場」改建為多功能的立體複合使用空間 ，在停車需求之外，全面納入居民迫切需要的運動、圖書、自修與集會空間 ，然而，這項訴求僅停留於口頭答應，沒有任何實質進展。

市府交通處也在今年3月曾允諾持續盤點，但至今仍交代不清到底是哪個單位在主責、結果如何。蔡惠婷說，她要求市府必須提出正式報告 ，報告內容應完整包含具體調查方式、調查結果與推動期程 ，絕不能讓關埔持續空等。

另外，蔡惠婷指出，市府提出的「新竹小巨蛋」孵蛋計畫、「新市政中心」，及「K-12雙語學校」等重大施政願景都無具體地點，而公道五路上、慈祥路旁，有1塊面積高達8000多坪被匡列為「公共設施保留地（交通用地）」的閒置精華土地，則是最佳解方。

她說，該土地周遭都已經在蓬勃開發，唯獨這塊保留地市府仍毫無動作、在原地繼續閒置，新竹市的預算大幅增加後，絕對有充足的財政能力可以逐年編列預算來徵收，呼籲市府趕緊評估開發利用，勿放任閒置，或隨意解編，最後很可能就是地主賣給建商蓋房。