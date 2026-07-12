台大分院新竹醫院擴建湳雅院區 推動多年無進展

新竹台大分院新竹醫院前年升格竹竹苗首家醫學中心，院方推動「湳雅院區」多年，但遲無具體進展。據悉，院長洪冠予今年四月拜會市府說明整體規畫方向，市府已請院方盡速提送完整計畫資料，以利後續評估及依法辦理相關程序。

洪冠予透露，擴院需求始終明確，院方評估以武陵路與湳雅街間約五點一八公頃文大用地及公園用地作為湳雅院區預定地，並持續推動都市計畫變更與用地取得相關作業。

不過，地方對於院區選址仍有不同聲音。有民代表示，支持台大醫院擴充醫療量能，但湳雅院區交通條件不足，若醫院蓋在此處，恐加劇交通壅塞，救護車及夜間急診也可能為地方帶來噪音。

新竹市政府表示，支持新竹台大分院持續投入醫療資源，提升竹市整體醫療量能，但重大醫療建設仍須兼顧醫療發展需求、公共設施配置、環境影響、交通衝擊及在地民意等因素，已請院方妥善研議，後續將依法審慎推動相關作業，朝兼顧市民權益與提升醫療品質的方向努力。

桃園市政府無償撥用七點二公頃土地給國立清華大學蓋醫院與教育研發園區，至今七年也不見動靜，目前已打算收回土地。

桃市府指出，清大校長與副校長曾於今年五月廿九日拜會市府，當時已請校方提出具體開發且可行方案，如尋求財團或校友出資直接挹注經費興建醫院，或評估在半導體、ＡＩ、科技科研領域提出新開發方案。後來，清大在六月卅日提送「清華科技園桃園基地」計畫構想，但市府認為開發內容及時程仍不夠具體。

市府表示，七月九日已發文函請清大一個月內回覆具體開發方式、內容及期程，若無回覆或回覆方案仍不具體，將依「桃園市市有財產管理自治條例」及「桃園市市有不動產無償撥用予各級政府機關學校使用情形檢核要點」啟動土地收回程序。