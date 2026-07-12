新竹台大分院新竹醫院院長洪冠予：打造符合現代需求的醫療場域

新竹台大分院新竹醫院升格竹竹苗首家醫學中心，隨著醫療服務需求成長，院區空間不足與建物老舊問題更加明顯。院長洪冠予接受本報專訪表示，若湳雅院區順利推動，將新增約六萬平方公尺醫療空間，可望打造更舒適、符合現代需求的醫療場域。

新竹台大分院新竹醫院現有院區已有四十年歷史，腹地狹小、建物老舊，民眾候診時經常一位難求，即使院方增設座位，仍難以從根本改善環境與動線問題。

「當年台大醫院設立分院的初衷，不是單純把資源延伸出去，而是希望各地民眾都能享有和總院同等品質的在地醫療服務。」洪冠予指出，他去年就任後便確立方向，醫院未來發展不只是持續添購高價設備，而是回到醫療本質，從醫療品質、服務流程與便利性全面優化。

若湳雅院區順利推動，醫院可望增加六萬多平方公尺醫療空間，不僅能擴充床位，也能騰出更多公共空間回饋給病人與家屬，改善候診環境與整體就醫體驗。

洪冠予強調，新院區的意義不只是硬體升級，更是醫療服務模式轉型的重要契機。現有院區受限空間條件，許多新型態醫療服務難以推展，未來若有新院區，可望導入更多高齡照護、慢性病管理等服務模式，以因應人口老化與醫療需求轉變，同時也為新興醫療技術預留發展空間。

他坦言，推動大型建設從來不容易，短期內未必能立即實現，但從長遠來看，這是無法迴避的課題，「再過十年、二十年，建物老舊的問題還是要面對」。

洪冠予說，若未來能在湳雅院區完成一到兩棟核心建築，對新竹整體醫療服務品質將是明顯提升，也能讓台大醫院在地方醫療體系中發揮更完整的功能。