排不出收運路線 桃園垃圾子車閒置 民代批做半套

桃園市政府為減少夜間垃圾收運負擔，近年推廣垃圾子母車白天至社區收運，並開放議員配合款幫社區添購子車。有議員認同支持，但子車送到社區半年，不見母車收運，結果閒置占空間，反而引發民怨；環保局表示，路線調整需要時間，已努力協調。

桃園市議員黃家齊支持市府垃圾不落地計畫，近二、三年協助不少社區申請垃圾子母車收運，運用配合款幫社區添購的子車不下二百輛，但有些子車至今閒置。他表示，服務團隊追縱原因與申請進度，環保局的答案永遠是「母車不足」、「人力不足」與「收運路線排不出來」等語。

「原本是市府、民代和民眾三贏的局面，結果政策只做半套變成三輸。」黃家齊說，桃園區現有廿多個社區閒置子車，居民看得到但用不到，抱怨連連，甚至嫌子車占空間，要求議員回收。環保局沒有母車、人力與收運量能，為何還要推廣垃圾子母車計畫並核准社區申請？

桃園市環境管理處長張書豪表示，除了人力與母車數量有限之外，垃圾子母車清運有既定路線，如果有新收運點加入且要安插在路線中間，肯定會影響原有站點的收運時間，有時候必須多方溝通協調，還要看社區物業清潔人員能否配合，相關作業牽一髮動全身，已努力協調。此外，有些社區的退縮空間腹地不足，不利母車停靠，收運地點也需要再評估。

張書豪說，垃圾子母車推動多年，目前大概替夜間垃圾車分擔三成的垃圾量，讓夜間收運順暢不少，民眾也不至於等太久，未來是否持續推廣，有待申請案執行完畢後檢討。