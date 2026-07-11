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苗縣泰安苗62線淹慘 車輛拋錨、泡湯客暫避飯店
颱風巴威帶來風雨，苗栗縣泰安鄉汶水溪暴漲、重要聯外道路苗62線淹水嚴重，部分路段水深及膝，有車輛通過時拋錨；原定今天下山的泡湯客因道路受阻只能暫時滯留飯店。
泰安鄉長陳吉基表示，這次颱風夾帶豪雨已讓錦水村、八卦村累積雨量接近300毫米，主要災情集中在苗62線，共有11處路段出現路樹倒塌坍方及積淹水，其中錦水村7-11超商往砂埔鹿部落交叉口有土石流覆蓋路面、橋梁，另外南三村的梅興道路也有路樹倒塌。
大雨不斷沖刷，山壁水流傾瀉而下，苗62線多處路段被滾滾泥水淹沒，積水最深處已達成人大腿部位，有民眾駕車下山，車輛卻在途中拋錨受困，緊急請拖吊車救援。
苗62線是通往泰安溫泉區重要道路，泰安觀止溫泉會館指出，昨晚僅有4間房、10名客人留宿，原本其中3間預定今天退房，礙於路況及天候不佳，請遊客暫時留在飯店房間休息；飯店員工維持基本留守人力，目前遊客、員工安全飲食無虞。
陳吉基表示，山區雨勢不斷，繼昨晚後第二次啟動預防性撤離，包括八卦村、錦水村砂埔鹿部落等，除自行依親避險，其餘安置在避難收容所。
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