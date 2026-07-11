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影／巴威豪雨釀溪水暴漲！新竹那羅派出所慘淹水 員警急撤安置
颱巴威挾帶豪雨侵襲新竹縣山區，造成溪水暴漲及局部淹水。新竹縣尖石鄉那羅派出所今天則因地勢低窪，受到那羅溪溪水暴漲影響，造成派出所淹水，新竹縣橫山分局表示，已緊急撤往人員到鄉公所規畫的安置地點「那羅文健站」。
新竹縣橫山分局副分局長陳定豐表示，巴威颱風帶來豪雨影響，為確保員警執勤安全，分局秀巒派出所已於昨日下午預防性撤離至鄰近派出所，那羅派出所因地勢低窪，那羅溪溪水暴漲導致駐地淹水，於今日撤往鄉公所規劃之安置地點(那羅文健站)，人員及裝備均安全。
陳定豐表示，分局各項勤務均持續正常運作，並密切掌握轄區災情，視天候及道路狀況適時調整勤務部署，全力維護民眾生命財產安全。
圖／警方提供
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