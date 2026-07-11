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無牌車、報廢車長期占車位 桃園修法解套全拖了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府修法，拖走長期占用公共空間的報廢車。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府修法，拖走長期占用公共空間的報廢車。圖／桃園市環保局提供

街道常見未懸掛車牌的報廢車占用2側路外空間，不僅影響用路安全，髒亂也有礙觀瞻。桃園今年1月實施「桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例」整頓非道路的公有地，截至今日共移置64輛汽機車。環保局表示，若30天無人認領，視廢棄物處置。

桃園市政府指出，環保局拖吊廢棄車輛是依據「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，但國道高架橋下的停車格不屬於道路範圍，這類空間也不屬於公有停車場，交通局也無法可管，因此成了法治灰色地帶，導致停車格遭大量廢棄車輛占用，因此特別制定「桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例」，交通局也修訂「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，各自將橋下空間納入廢車拖吊及公有停車場範圍，授權管理單位貼單示警，公告期滿未移置。

桃園市環保局今年2月在國2高架橋下大動作清查，拖走15輛廢車，而截至目前，執行單位共完成全市7個行政區清查作業，移置64輛汽機車。

環保局表示，桃園橋下空間、廣場、公園及公有停車格等公共區域常遭廢棄車輛及事故車占用，其他民眾往往看得到、用不到，這些車輛不僅影響公共空間的使用，也容易衍生公共安全與環境衛生的問題。自治條例規定機關勘查認定車輛符合廢棄標準，可貼公告限期清理，若所有人仍未自行移置，環管處將依法拖吊及移置存放，後續如無人認領將依廢棄物程序辦理。

桃園市政府修法，拖走長期占用公共空間的報廢車。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府修法，拖走長期占用公共空間的報廢車。圖／桃園市環保局提供

桃園市政府修法，拖走長期占用公共空間的報廢車。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府修法，拖走長期占用公共空間的報廢車。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局 停車場

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