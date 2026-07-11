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苗栗幣APP上線首日突破2萬人 登上Apple App Store免費App排行榜第1名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動的「苗栗幣APP」昨天上午10點開通上線，上線首日會員註冊人數突破2萬人，在短時間內就登上Apple App Store「生活風格類」免費App排行榜第一名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推動的「苗栗幣APP」昨天上午10點開通上線，上線首日會員註冊人數突破2萬人，在短時間內就登上Apple App Store「生活風格類」免費App排行榜第一名。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動的「苗栗幣APP」昨天上午10點開通上線，立即獲得民眾熱烈響應。縣府表示，上線首日會員註冊人數突破2萬人，在短時間內就登上Apple App Store「生活風格類」免費App排行榜第1名，充分展現民眾對苗栗數位服務的高度支持與期待。

縣府表示，縣長鍾東錦感謝鄉親熱情參與，未來縣府將持續優化苗栗幣APP功能，結合更多縣政活動、在地商家、觀光旅遊及公共服務，擴大數位點數應用場域，並透過使用數據分析民眾參與情形，作為後續政策規畫及服務改善的重要參考，攜手打造智慧、便利、幸福的苗栗新生活。

縣府數位研考處指出，為讓更多鄉親都有機會獲得苗栗幣，並兼顧整體點數資源及後續多元活動推動，縣府將持續提供會員註冊好禮。現在下載註冊，在累計會員人數達3萬人之前完成註冊可獲苗栗幣50點；自第3萬01名起，註冊禮將調整為20點，請鄉親把握機會完成註冊。

縣府邀請鄉親踴躍參加縣府舉辦的各項線上及線下活動，一起完成任務、賺取苗栗幣、搶好康。近期活動包括7月18日「沙雕藝術節：雲端發票解鎖中！沙雕藝術節的隱藏關卡」、7月18日「菁市集品牌推廣暨青創商品展售」、7月25日「星空『栗』險記共下FUN影趣－夏日星空電影院」活動及8月份「2026苗栗海洋觀光季系列活動」等， 縣府 歡迎鄉親持續關注苗栗幣APP及縣府相關活動訊息，把握參與活動及獲得苗栗幣的機會。

鍾東錦 苗栗縣 苗栗

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