新竹縣竹60線30公里處落石坍方 雙向交通中斷封閉管制

中颱巴威來襲，新竹縣昨日中午過後陸續出現強風豪雨，造成山區零星落石、路樹倒塌等災情。其中，尖石鄉竹60線30公里處今天發生落石坍方，道路雙向中斷，目前已實施交通管制。所幸目前尚無人受困，但因道路阻斷，受影響民眾暫時無法下山。相關單位正持續搶修，呼籲用路人避免行經該路段，提前改道，恢復通車時間仍待進一步確認。

根據雨量統計，今天凌晨0時至清晨6時許，尖石、五峰兩鄉多處降雨量普遍突破100毫米，部分地區更接近150毫米；加上平均6至7級陣風，造成竹北、新埔、關西等地陸續傳出路樹倒塌，尖石、五峰山區也出現多處零星落石，其中以竹60線30公里處災情最為嚴重。

竹60線30公里處因邊坡落石坍方導致道路受阻，現場已拉設封鎖線，雙向車道均無法通行，相關單位正持續掌握現場狀況並進行處置。平地降雨則主要集中在台3線沿線，包括關西、橫山、竹東、寶山及峨眉等地雨勢較大。

尖石鄉竹60線30公里處今天發生落石坍方，道路雙向中斷。圖／新竹縣消防局提供