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民眾預期颱風後菜價漲 張善政視察蔬菜搶收狀況：隨時因應市場需求

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
巴威颱風來襲，不少民眾預期颱風走後菜價會上漲，都去賣場大採購。桃園市長張善政今天下午到新屋力青農場及新屋農會倉庫關心蔬菜搶收狀況。記者江婉儀／攝影
巴威颱風來襲，不少民眾預期颱風走後菜價會上漲，都去賣場大採購。桃園市長張善政今天下午到新屋力青農場及新屋農會倉庫關心蔬菜搶收狀況。記者江婉儀／攝影

巴威颱風來襲，不少民眾預期颱風走後菜價會上漲，都去賣場大採購。桃園市長張善政今天下午到新屋力青農場及新屋農會倉庫關心蔬菜搶收狀況，張善政表示，這裡是桃園最大冷鏈倉儲，颱風走後，市場需求可能會比較高，隨時準備因應市場需求。

張善政受訪表示，颱風很快就到了，所以到新屋關心蔬菜搶收及冷鏈的狀況，這個冷鏈倉儲，是桃園最大的倉儲。剛剛看到很多蔬菜正在搶收，因為在颱風後，市場需求可能會比較高，所以農民正在加緊採收，採收後就馬上到冷鏈倉儲去包裝，隨時準備因應市場需求。

張善政表示，還有他背後的網室，附近的排水設施、水溝都特別清乾淨了，颱風來的時候，排水問題應該不會太大。另外，網室的結構、鋼管特別加固，過去很多年也沒有被颱風吹垮過。這些防災措施都是可以當作我們全台灣甚至各地的表率。

針對菜價的部分，是否會相對穩定？張善政表示，菜價當然難免會有一些預期的心理，但是這邊有足夠的存量，在真的變動很大的時候可以釋出來平穩物價。

巴威颱風來襲，不少民眾預期颱風走後菜價會上漲，都去賣場大採購。桃園市長張善政今天下午到新屋力青農場及新屋農會倉庫關心蔬菜搶收狀況。記者江婉儀／攝影
巴威颱風來襲，不少民眾預期颱風走後菜價會上漲，都去賣場大採購。桃園市長張善政今天下午到新屋力青農場及新屋農會倉庫關心蔬菜搶收狀況。記者江婉儀／攝影

巴威颱風來襲，不少民眾預期颱風走後菜價會上漲，都去賣場大採購。桃園市長張善政今天下午到新屋力青農場及新屋農會倉庫關心蔬菜搶收狀況。記者江婉儀／攝影
巴威颱風來襲，不少民眾預期颱風走後菜價會上漲，都去賣場大採購。桃園市長張善政今天下午到新屋力青農場及新屋農會倉庫關心蔬菜搶收狀況。記者江婉儀／攝影

張善政 菜價 巴威颱風

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