颱風巴威來襲苗縣應變一級開設 嚴防強風土石流

颱風巴威來襲，苗栗縣颱風災害應變中心一級開設，縣長鍾東錦主持防颱工作會議，連線18鄉鎮市公所，提醒嚴防強風、土石流，隨時掌握情況、預先撤離，並呼籲民眾做好防颱。

鍾東錦在會中與中央災害應變中心視訊會報，說明緊盯縣內土石流高潛勢區情況並做好準備工作，同時縣府衛生局也列管縣內1366名慢性病患，備有相關預防措施，針對易淹水地區完成清淤、縣內88台大型抽水機布置完成。

鍾東錦會中與全縣18鄉鎮市公所連線召開工作會報，針對通霄鎮通南里違規堆置土石地，請公所監測隨時回報狀況。苑裡、三義、大湖則提出道路工程加強防颱措施及土石流防範作為，鍾東錦請各公所持續監管並請相關單位立即妥處。

鍾東錦指出，沿海地區風力影響較強，請竹南、後龍、通霄、苑裡等公所加強戒備，招牌恐有吹落情形，請工商發展處及環保局加強管制災情並應盡速移除；降雨方面，請水利處密切監測降雨量，並隨時調配各鄉鎮市抽水機等救災資源，民政處應即時掌握土石流潛勢區降雨情形，必要時啟動撤離機制。

鍾東錦表示，苗栗縣警戒區已畫設，請警察局及海巡署岸巡隊持續勸離海邊觀浪及戲水民眾，並制止漁民出海；應變中心開設期間，各單位務必隨時掌控相關情資，確實做好災害防救工作。

苗栗縣今天放颱風假，停止上班上課，苗栗市區上半天仍是豔陽高照。鍾東錦呼籲民眾，利用颱風來臨前的放假時間做好防颱工作，若有狀況隨時撥打119或1999專線。