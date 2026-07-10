藺草復育成社區特色 苑裡新復社區首次參選衛福部金卓越社區評選

苗栗縣苑裡鎮素有藺草故鄉美譽，但隨著產品市場嚴重萎縮，藺草文化也逐漸式微，新復里社區近年不僅推動藺草復育與文化技藝傳承，更推動社區發展與福利化，今年首次申請衛福部金卓越社區評選，將展現三大主軸工作成果。

苑裡鎮公所表示，金卓越社區是屬全國性的獎項，在下周一會有中央長官與委員前來評選，新復里社區是該獎項全鎮第一個參加評選的社區，公所、縣府都非常重視這次的評選，也希望能為苑裡、苗栗爭取中央的肯定。

栽植七厘地面積藺草，竟是全台最大宗！社區理事長林麗玲說，藺草不僅是地方重要的傳統產業作物，更承載著在地文化記憶與技藝傳承的價值，今年第二期藺草復育約七厘地，是全台最大栽植面積，透過居民志工共同參與及細心照護，目前整體成長狀況良好，植株已逐步適應環境，展現穩定且健康的生長勢，復育工作初見成效。

林麗玲指出，此次參加金卓越社區評選項目，主要圍繞「藺草」三大主軸工作，推動福利化社區（藺創健康好幸福）、社區發展工作（新復藝境）、社區創新自發工作（米香藺鄉新復農傳情），相關評鑑簡報均已完成，下周一將展現在評委眼前，盼獲得好成績，成功入選。也希望透過持續推動藺草復育計畫，儲存珍貴的地方資產，讓更多人重新認識藺草文化的特色與意義。