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颱風假出大太陽！賣場人潮成長5成 張善政視察防災被堵問放假原因

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（左2）今早到龜山區視察淹水改善工程。圖／台茂購物中心提供
桃園市長張善政（左2）今早到龜山區視察淹水改善工程。圖／台茂購物中心提供

巴威颱風來襲，但今天早上未見風雨，桃園截至中午仍出大太陽，不少民眾覺得賺到颱風假，百貨公司人潮滿滿。桃園市長張善政今早趕赴各地視察防災工作，有媒體詢問放颱風假的理由，他回答昨晚應變會議已說明。

桃園今天天氣晴朗，遠東百貨桃園店、統領廣場與台茂購物中心照常開門，視風雨情況調整營業時間，新光三越站前店則暫停營業一天。台茂今天上午11時停車場就見車輛大排長龍，館內美食街幾乎座無虛席，適逢暑假，有家長覺得賺到一天假陪小孩；台茂表示，預估今天人潮約有2.8萬名，較平日成長5成。

張善政今早前往龜山區視察淹水改善工程，下午將陸續趕往大園新屋等地視察其他防災工作。有媒體問他放颱風假的原因，他回答提問人「我昨天晚上已經說過了，你也在場啊」。

張善政昨天在防災會議表示，巴威颱風暴風半徑近25年少見，復興區山區整日累積雨量已達停班停課標準，平地部分雖未完全達標，但10日下午至晚間預估風力接近停班停課標準，且颱風動態仍有變化及預報誤差空間，基於市民安全，參考最新氣象預報資料後，決定10日桃園停班停課。

颱風假出大太陽，台茂購物中心人潮湧現，業者預估今日人潮約2.8萬名，較平日成長5成。圖／台茂購物中心提供
颱風假出大太陽，台茂購物中心人潮湧現，業者預估今日人潮約2.8萬名，較平日成長5成。圖／台茂購物中心提供

颱風假出大太陽，台茂購物中心人潮湧現，業者預估今日人潮約2.8萬名，較平日成長5成。圖／台茂購物中心提供
颱風假出大太陽，台茂購物中心人潮湧現，業者預估今日人潮約2.8萬名，較平日成長5成。圖／台茂購物中心提供

張善政 颱風假 巴威颱風

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