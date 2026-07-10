苗縣竹南20米大道限速50公里 挨轟「罰單滿天飛」全面提速10公里

順應民意！苗栗縣竹南全天路20米大道限速僅50公里，警方設置有測速相機挨轟「罰單滿天飛」，日前民眾向議員廖秀紅陳情並在議會質詢後，相關單位會勘決議提速10公里，限速60公里，目前道路警示設施已全面更新；為此，廖秀紅仍提醒大家油門還是要控制好，經過路口記得收油門、留意兩側突發狀況。

上月間，苗栗縣議會縣政總質詢時，廖秀紅提詢竹南全天路限速50公里，測速相機「罰單滿天飛」，議員鄭秋風也質詢後龍苗29線限速40公里，讓不少民眾超速罰款，甚至被扣牌、扣照，引發民眾陳情不斷，要求請縣府交通工務處及縣警局等單位檢討出更合理的速限，盼提升速限平息民怨。

縣府交通工務處指出，縣管道路的全天路是造橋連接竹南要道，擁有4線車道及機車道，路幅寬廣，限速50公里，經與縣警局交通隊會勘，決議合理提速10 公里，符合民眾期待，避免擾民爭議。縣警局交通隊表示，目前道路警示牌已全面更新，待收到縣府交工處正式公文後再公告實施。

至於後龍苗29線限速部分，縣府交通工務處也強調，該道路當初設計限速50公里，因保育石虎等野生動物需求，才降速至40公里，經與公路局等單位會勘後，目前也已規劃白天提速10 公里至50公里，夜間則仍維持限速40公里，將提報7月道安會報中審議。