快訊

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

台北也入列了！巴威明影響最劇烈 風雨預測19縣市颱風假達標

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政視察龜山淹水改善工程 居民：晚上見真章

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）今早前往龜山區華國新村視察淹水改善工程。圖／讀者提供
桃園市長張善政（左）今早前往龜山區華國新村視察淹水改善工程。圖／讀者提供

桃園市龜山區華國新村近期遇豪雨就淹水，居民直指鐵路地下化工程惹禍，擔心巴威颱風造成更傷害，半夜煩惱到睡不著。桃園市長張善政今早前往會勘，水務局除設置2部抽水機備援，也允諾與鐵道局討論永久改善方法。

當地居民反映，華國新村曾因淹水加高地基，已經20年沒淹水，但最近鐵路地下化工程擋住原有排水溝，雨水洩不掉就四處溢流，今年已經淹4次了，最近一次是6月豪雨，有些家具還受潮發霉。雖然鐵路地下化關乎公眾利益，但也要顧及原本居民權益，現在下大雨就提心吊膽，半夜根本沒辦法睡覺。

張善政親自向居民說明改善方法，指鐵路地下化工程截斷的排水溝渠已用抽水機暫時接上，未來會有更好的解決方法，但居民仍有顧忌，直言晚上颱風來臨見真章。

水務局表示，淹水原因主要是降雨量過大超過負荷，已經緊急設置2台抽水機，鐵道局也有配合設置水溝，未來將設置4台固定式抽水機，永久改善淹水問題。風災期間，水務局會持續和居民溝通，淹水會再增派抽水機，另持續和鐵道局溝通排水問題。

桃園市長張善政（左2）今早前往龜山區華國新村視察淹水改善工程。圖／讀者提供
桃園市長張善政（左2）今早前往龜山區華國新村視察淹水改善工程。圖／讀者提供

張善政 淹水 巴威颱風

延伸閱讀

終結溝渠「三不管」竹縣檢討鳳山溪支線淹水 擬自治法規納管

颱風巴威逼近 經長：水利署已完成3大防颱整備

上月底釀水災 竹縣鳳山溪支線清疏備戰

颱風巴威逼近 竹縣加強整備檢修監測易淹水地下道

相關新聞

颱風假出大太陽！賣場人潮成長５成 張善政視察防災被堵問放假原因

巴威颱風來襲，但今天早上未見風雨，桃園截至中午仍出大太陽，不少民眾覺得賺到颱風假，百貨公司人潮滿滿。桃園市長張善政今早趕赴各地視察防災工作，有媒體詢問放颱風假的理由，他回答昨晚應變會議已說明。

苗縣竹南20米大道限速50公里 挨轟「罰單滿天飛」全面提速10公里

順應民意！苗栗縣竹南全天路20米大道限速僅50公里，警方設置有測速相機挨轟「罰單滿天飛」，日前民眾向議員廖秀紅陳情並在議會質詢後，相關單位會勘決議提速10公里，限速60公里，目前道路警示設施已全面更新；為此，廖秀紅仍提醒大家油門還是要控制好，經過路口記得收油門、留意兩側突發狀況。

張善政視察龜山淹水改善工程 居民：晚上見真章

桃園市龜山區華國新村近期遇豪雨就淹水，居民直指鐵路地下化工程惹禍，擔心巴威颱風造成更傷害，半夜煩惱到睡不著。桃園市長張善政今早前往會勘，水務局除設置2部抽水機備援，也允諾與鐵道局討論永久改善方法。

通霄沙雕節國際邀請賽成績昨晚揭曉 因颱風今明2天休園

2026通霄沙雕藝術節國際邀請賽昨晚在通霄海水浴場舉行頒獎典禮，今年沙雕節以「祝福」為主題，邀澳洲、加拿大、印度、義大利、日本、韓國、荷蘭、俄羅斯及台灣等地藝術家進行5天的現場創作，結果由俄羅斯的尼古拉·托爾霍夫榮獲金牌。

颱風前完工開放！竹北中正東路高架橋下停車場啟用 機車格增至118格

因應巴威颱風逐步接近台灣，竹北市公所持續各項防災與建設工作。在完成防汛整備、抽水設備巡檢及災害相關應變的同時，今天宣布提前完工並開放「中正東路高架橋（竹北陸橋）下停車設施改善工程」，串連日前完成的中正東路地下道，趕在風雨來臨前，將全新優化的空間提供給民眾使用，其中包含將進出農會大門與周邊的區域，重新優化交通動線，讓市民通行往來與進入農會採買辦理銀行業務更加安全舒適。

捷運建設 桃園棕線先期工程動起來

桃園市、台中市力推捷運建設，桃市府昨辦棕線先期工程開工典禮，啟動整平騎樓、移植路樹與拆除集盛陸橋等工程，並預告棕線本體機電系統七月十三日第二次開標，預計月底可決標。台中捷運藍線也由市府全力推進招標與用地取得作業，目標下半年開工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。