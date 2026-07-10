張善政視察龜山淹水改善工程 居民：晚上見真章

桃園市龜山區華國新村近期遇豪雨就淹水，居民直指鐵路地下化工程惹禍，擔心巴威颱風造成更傷害，半夜煩惱到睡不著。桃園市長張善政今早前往會勘，水務局除設置2部抽水機備援，也允諾與鐵道局討論永久改善方法。

當地居民反映，華國新村曾因淹水加高地基，已經20年沒淹水，但最近鐵路地下化工程擋住原有排水溝，雨水洩不掉就四處溢流，今年已經淹4次了，最近一次是6月豪雨，有些家具還受潮發霉。雖然鐵路地下化關乎公眾利益，但也要顧及原本居民權益，現在下大雨就提心吊膽，半夜根本沒辦法睡覺。

張善政親自向居民說明改善方法，指鐵路地下化工程截斷的排水溝渠已用抽水機暫時接上，未來會有更好的解決方法，但居民仍有顧忌，直言晚上颱風來臨見真章。

水務局表示，淹水原因主要是降雨量過大超過負荷，已經緊急設置2台抽水機，鐵道局也有配合設置水溝，未來將設置4台固定式抽水機，永久改善淹水問題。風災期間，水務局會持續和居民溝通，淹水會再增派抽水機，另持續和鐵道局溝通排水問題。