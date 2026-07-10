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通霄沙雕節國際邀請賽成績昨晚揭曉 因颱風今明2天休園
2026通霄沙雕藝術節國際邀請賽昨晚在通霄海水浴場舉行頒獎典禮，今年沙雕節以「祝福」為主題，邀澳洲、加拿大、印度、義大利、日本、韓國、荷蘭、俄羅斯及台灣等地藝術家進行5天的現場創作，結果由俄羅斯的尼古拉·托爾霍夫榮獲金牌。
受到巴威颱風來襲影響，縣府宣布通霄沙雕節今、明（7月10、11日）兩天休園，至於7月11日（周日）是否也休園，苗栗縣文化觀光局表示將視颱風及天候狀況再決定。
沙雕節的國際邀請賽自7月5日起展開5天現地創作，評審結果出爐後，由副縣長邱俐俐及參議徐建男、議員周玉滿、翁杰等各界代表出席昨晚的頒獎典禮，向參與的藝術家表達敬意與祝福，並揭曉金牌、銀牌、銅牌及評審特別獎得主，共同見證這場國際藝術盛會的榮耀時刻。
文觀局指出，今年賽事由澳洲沙雕藝術活動策展人Sharon Redmond、俄羅斯沙雕藝術家 Ilya Filimontsev及台灣沙雕藝術家陳敏峰、王杰擔任評審，依作品創意、工法與整體呈現進行專業評選，結果由來自俄羅斯的尼古拉·托爾霍夫榮獲金牌，銀牌為日本的林真理獲獎，銅牌由韓國的池大永獲獎，評審特別獎由義大利的李奧納多・烏戈里尼獲獎。
邱俐俐表示，沙雕雖是短暫的藝術，但留下的是真摯的感動與創作精神。今年的作品不僅是藝術的展現，更是文化交流與祝福的傳遞，讓世界看見苗栗的文化底蘊。
她指出，今年國際邀請賽不僅是一場藝術競技，更是促進國際交流的重要平台，沙雕藝術家在烈日、海風與沙質挑戰下，仍以精湛技藝將對土地與人們的祝福化為作品，展現跨越國界的文化交流與創作能量，為通霄留下珍貴的藝術印記。
今年通霄沙雕節展期至9月6日，每天上午9點至晚間9點免費開放，歡迎全國民眾走進通霄，欣賞白沙上的藝術創作，感受苗栗最美的夏日海岸。
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