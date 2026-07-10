通霄沙雕節國際邀請賽成績昨晚揭曉 因颱風今明2天休園

2026通霄沙雕藝術節國際邀請賽昨晚在通霄海水浴場舉行頒獎典禮，今年沙雕節以「祝福」為主題，邀澳洲、加拿大、印度、義大利、日本、韓國、荷蘭、俄羅斯及台灣等地藝術家進行5天的現場創作，結果由俄羅斯的尼古拉·托爾霍夫榮獲金牌。

受到巴威颱風來襲影響，縣府宣布通霄沙雕節今、明（7月10、11日）兩天休園，至於7月11日（周日）是否也休園，苗栗縣文化觀光局表示將視颱風及天候狀況再決定。

沙雕節的國際邀請賽自7月5日起展開5天現地創作，評審結果出爐後，由副縣長邱俐俐及參議徐建男、議員周玉滿、翁杰等各界代表出席昨晚的頒獎典禮，向參與的藝術家表達敬意與祝福，並揭曉金牌、銀牌、銅牌及評審特別獎得主，共同見證這場國際藝術盛會的榮耀時刻。

文觀局指出，今年賽事由澳洲沙雕藝術活動策展人Sharon Redmond、俄羅斯沙雕藝術家 Ilya Filimontsev及台灣沙雕藝術家陳敏峰、王杰擔任評審，依作品創意、工法與整體呈現進行專業評選，結果由來自俄羅斯的尼古拉·托爾霍夫榮獲金牌，銀牌為日本的林真理獲獎，銅牌由韓國的池大永獲獎，評審特別獎由義大利的李奧納多・烏戈里尼獲獎。

邱俐俐表示，沙雕雖是短暫的藝術，但留下的是真摯的感動與創作精神。今年的作品不僅是藝術的展現，更是文化交流與祝福的傳遞，讓世界看見苗栗的文化底蘊。

她指出，今年國際邀請賽不僅是一場藝術競技，更是促進國際交流的重要平台，沙雕藝術家在烈日、海風與沙質挑戰下，仍以精湛技藝將對土地與人們的祝福化為作品，展現跨越國界的文化交流與創作能量，為通霄留下珍貴的藝術印記。

今年通霄沙雕節展期至9月6日，每天上午9點至晚間9點免費開放，歡迎全國民眾走進通霄，欣賞白沙上的藝術創作，感受苗栗最美的夏日海岸。

通霄沙雕藝術節國際邀請賽昨晚揭曉並在通霄海水浴場舉行頒獎典禮，金獎由俄羅斯的尼古拉·托爾霍夫（Nikolai Torkhov）獲獎。圖／苗栗縣政府提供