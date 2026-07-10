育兒減工時政策未上路 竹市先憂財政恐增10億負擔

賴清德總統推「0至12歲彈性減工時」育兒政策，新竹市議員陳慶齡質疑，若未來須由地方分攤經費，恐大幅增加財政負擔，也憂心竹科及製造業輪班制度受衝擊。市府回應，初步估算竹市每年支出恐近10億，但目前中央尚未說明經費來源及制度細節。

陳慶齡指出，總統提出家中有0至12歲子女的勞工，可每天提早1小時下班或採彈性上下班，但基層員工與企業高階主管薪資差距甚大，補助標準如何認定？另外，若企業採三班制或12小時輪班制度，未來工時如何調整，也令人憂心。

陳慶齡認為，新竹科學園區電子業大量採24小時輪班及12小時工時制度，若勞工每天提早1小時下班，勢必影響排班、人力調度及生產運作，不只是竹市，而是全國製造業都將面臨挑戰，若未來地方還須負擔其他中央新政策支出，加總恐超過20億元，地方財政是否有能力支應，令人擔憂。

陳慶齡指出，中央近來不斷宣布新福利政策，但地方政府事前未獲任何通知，他詢問產業發展處及勞工及青年處是否已收到中央相關規畫或配套訊息，兩單位均回覆尚未接獲正式通知，呼籲市府主動向中央反映產業實務需求，讓政策兼顧育兒福利與企業經營。

新竹市勞青處長吳達偉表示，新竹市平均薪資居全台最高，依平均月薪約7萬多元推估，時薪約300多元，以竹市約5萬至6萬名12歲以下兒童推算，若符合資格勞工全面使用彈性減工時制度，全年所需經費約近10億元。

吳達偉指出，目前勞動部尚未公布完整制度內容，也尚未說明經費究竟由中央、地方或企業負擔，因此市府僅能先初步財務評估。

針對企業面臨的衝擊，新竹市產業發展處長嚴翊琦表示，目前中央政策尚未定案，待制度及配套明確後，市府將透過工業會、商業會等管道與企業溝通，也相信全國各地工商團體都會向中央反映實務執行上的困難。