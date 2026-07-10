颱風前完工開放！竹北中正東路高架橋下停車場啟用 機車格增至118格

​因應巴威颱風逐步接近台灣，竹北市公所持續各項防災與建設工作。在完成防汛整備、抽水設備巡檢及災害相關應變的同時，今天宣布提前完工並開放「中正東路高架橋（竹北陸橋）下停車設施改善工程」，串連日前完成的中正東路地下道，趕在風雨來臨前，將全新優化的空間提供給民眾使用，其中包含將進出農會大門與周邊的區域，重新優化交通動線，讓市民通行往來與進入農會採買辦理銀行業務更加安全舒適。

竹北市長​鄭朝方表示，目前停車場與平面道路交界處，因應工程趕在風雨前接軌，公所已先採取「臨時修復工法」將空隙填平，確保人車安全進出。

​竹北市公所表示，本次改善範圍涵蓋高架橋下西側約100公尺、東側約120公尺。工程核心在於基礎設施的全面升級，除了路面刨鋪、整理垂吊電線、全面規劃排水管線，徹底改善長年積水問題，大幅提升停車品質。

​​竹北市公所指出，針對停車空間，過去停放相當有難度，因此汽車停車格重新畫設，車格寬度由原本約2至2.2公尺，適度調整為2.3至2.5公尺，改善過去停車過窄、上下車不便等問題，未來公所亦將視實際使用狀況，進行彈性的滾動式調整；機車停車格則大幅增加，西側由20格增至34格，東側由42格增加至84格，東、西兩側合計提供118格機車停車格，大幅提升停車量能，可有效紓解竹北市場周邊的停車需求。

​而颱風假停班停課期間，竹北市公所表示，轄下路邊停車格，包含此次新開放之中正東橋下停車格，將配合暫停收費。

目前停車場與平面道路交界處，因應工程趕在風雨前接軌，公所已先採取「臨時修復工法」將空隙填平，確保人車安全進出。圖／竹北市公所提供