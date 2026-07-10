苗栗幣發行 App註冊送50點 玩任務領點數

苗栗縣政府把辦活動贈品轉換成「苗栗幣」開發專屬App，結合廿個局處政策宣導與服務，設計四十項任務，儲值的數位點數等同台幣一點一元，可到合作商家折抵消費。苗栗幣App今早十時起開放下載，完成註冊送五十點，前一萬名再加碼五十點。

縣府昨「開箱」苗栗幣，縣長鍾東錦說，縣府局處辦活動送贈品，對一些鄉親並不實用，堆置在家中，將贈品的經費轉換成苗栗幣數位化，不會增加負擔。今年投入預算一千兩百萬元，民眾完成任務取得苗栗幣後，可到合約特定的店家消費，具實用性，也促進商機。

縣府數位研考處長黃智群說，苗栗幣合作商家兩百一十間，持續增加中，民眾可至苗栗幣App的「好康地圖」查詢，或認明苗栗幣標誌消費。民眾可參與線上或線下活動任務領取苗栗幣，首場安排本月十八日於頭份市尚順廣場「菁市集」，及通霄海水浴場沙雕藝術節登場。

數研處指出，苗栗幣平台將協助各局處將政策宣導活動、環境教育、青年參與、志工回饋及社福服務等轉化為數位任務，明年也將結合台灣燈會擴大使用。