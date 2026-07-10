捷運建設 桃園棕線先期工程動起來

桃園市、台中市力推捷運建設，桃市府昨辦棕線先期工程開工典禮，啟動整平騎樓、移植路樹與拆除集盛陸橋等工程，並預告棕線本體機電系統七月十三日第二次開標，預計月底可決標。台中捷運藍線也由市府全力推進招標與用地取得作業，目標下半年開工。

桃園棕線捷運規畫從桃園區經龜山區往新北迴龍地區，全長十一點卅八公里，沿線設五座地下、兩座高架車站。市府捷工局昨啟動先期工程，三大重點包括騎樓打通及整平、依季節移植路樹移植、拆除集盛陸橋，總工期兩百七十天，以利配合車站施工需求騰出必要空間，降低後續交通衝擊。

市長張善政昨出席棕線先期工程開工典禮，表示棕線是桃園「三心六線」一階軌道路網的重要一環，未來通車後，桃園市中心往返新北迴龍約十八分鐘，串聯桃園市中心、龜山及新北迴龍的重要交通骨幹。本體工程機電系統標預計七月開標、七月底決標，讓市民知道「棕線真的動起來了。」

桃市府捷工局指出，中央已於今年一月核定棕線工程經費四五六億元，因原物料仍持續上漲，及美伊戰爭等國際情勢影響，棕線機電標預算調整一次後招標金額為二九八億元，六月底首次開標僅一家廠商投標，未達規定的三家廠商，預計本月十三日第二次開標，如有一家廠商投標即可決標。

同樣受地方關注的桃捷綠線延伸中壢機電標，經參考國內已決標相關案例及考量原物料上漲，及美伊戰爭等國際情勢影響，招標金額兩度調整後增至二五六億元，七月三日首次開標僅一家廠商投標，未達規定三家廠商，七月十九日第二次招標、七月十七日開標，如有一家廠商投標即可決標。

台中捷運藍線經費同樣面臨原物料上漲，初估需追加近千億預算至約兩千六百億元。目前主線實質軌道與土建工程雖尚未動工，中市府正全力推進招標與用地取得作業，力拚主線能於今年下半年實質開工，目標二○三四年完工通車。