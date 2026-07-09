苗栗明天7月10日停班停課 大千醫療體系上、下午門診照常、晚間暫停

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署已於今天下午2時30分發布海上颱風警報。新竹縣長楊文科因公務行程人在中國，被質疑時機不當，對此竹北市長鄭朝方表示「相信他有很好的應變方法」，每一位首長都是非常、非常用心在防災的。縣府表示，此行依法核准，外界勿選舉操作。

2026-07-09 15:27