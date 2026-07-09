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苗栗明天7月10日停班停課 大千醫療體系上、下午門診照常、晚間暫停
苗栗縣政府晚間宣布明天7月10日停班停課，大千健康醫療體系各醫院及診所明天上午及下午門診正常服務，但晚間門診暫停。
大千綜合醫院表示，明天因颱風全天暫停服務的科別包括核子醫學科、牙科、康美美學中心、健檢中心、高級健檢中心、癌症篩檢櫃台。
大千表示，全天照常服務項目包括急診、住出院辦理、洗腎、已預約之電腦斷層、核磁共振或特殊攝影檢查；明晚住院手續辦理請至醫療大樓一樓批掛櫃檯；實際開診請依當天開診情形，或參考網路掛號開診情形。 網路掛號（https://bit.ly/4guQFui），相關就醫服務問題，可來電洽詢，日間037-357125分機71000~ 71005；夜間037-357125分機61020。
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