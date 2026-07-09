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竹北市公所加強防颱 備沙包抽水機因應

中央社／ 新竹縣9日電

新竹縣竹北市公所今天說，因應颱風可能帶來強風威脅，已提高施工中工程防颱等級，要求廠商加強固定圍籬、機具、鷹架及易飛散物，並預置人力機具，以利災時即時搶修。

竹北市公所今天發布新聞資料指出，6月26日降雨造成竹北市積淹水，市公所持續進行災後復舊，並針對權責範圍內的側溝及排水系統加強疏濬與巡檢，也針對西區濱海周邊、崇義里、尚義里及鳳山溪周邊區域加強側溝清理。

竹北市長鄭朝方表示，因應颱風巴威可能帶來強風威脅，市公所已提高施工中工程防颱等級，要求廠商固定圍籬、機具、鷹架及易飛散物。

防汛物資方面，他說，市公所原常備300個沙包，因應626水災及颱風整備，近日增產至逾4000個，並預置移動式抽水機，因應短延時強降雨及可能發生的積淹水。

市公所指出，颱風期間民眾應避免前往山區、海邊、河川及低窪地區，鳳崎步道已預防性封閉；民眾應檢查門窗、收妥易飛散物，清理排水孔，並留意豪雨、積水及最新防災資訊。

竹北 鄭朝方

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