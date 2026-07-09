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終結溝渠「三不管」竹縣檢討鳳山溪支線淹水 擬自治法規納管

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
主要針對排水管理、防颱整備及預警機制提出應變作為，全力保障縣民生命財產安全。圖／縣府提供
主要針對排水管理、防颱整備及預警機制提出應變作為，全力保障縣民生命財產安全。圖／縣府提供

強颱巴威逼近，新竹縣政府今天派遣大型機具清疏鳳山溪支線，並預佈12吋大型移動式抽水機待命。縣府工務處表示，因應6月26日短時強降雨造成鳳山溪支線排水回堵淹水，將採短、中長期雙軌改善，短期透過河道清疏、預佈抽水機及預防性封路降低災害風險；中長期則研擬制定地方自治條例，將權責不明的「其他排水」納入管理，改善都市發展造成灌溉水路中斷等排水問題。

工務處長戴志君指出，依中央「排水管理辦法」，排水系統可分為市區排水、灌溉排水、事業排水及區域排水等，其餘未納入上述分類者均屬「其他排水」。縣府將制定「其他排水」的地方自治法規，將其納入法制化規範管理，明確規範管理機關。

竹北早期以農業灌溉為主，隨著都市快速發展，部分灌溉水路遭建築物切割、改道，形成管理斷點，既非雨水下水道，也非區域排水，導致權責不明，成為俗稱的「三不管地帶」。

戴志君表示，中央已授權地方透過自治條例納管「其他排水」，桃園市今年3月已率先立法。新竹縣也將研擬自治條例，由鄉鎮市公所盤點提報納管，明確管理機關及權責，後續管理、清疏、維護與改善工程皆由主管機關負責，並由縣府編列預算支持，從制度面解決長年存在的「三不管」排水問題。

工務處指出，鳳山溪支線的泰和二號水門在鳳山溪水位暴漲時，會自動關閉以防河水倒灌，導致支線排水回堵、周邊積水，須待水位下降後才能消退，因此成為當地豪雨易淹水主因之一。工務處建議管理單位第二河川分署檢討渠道容納量，並建置水位預警及通報機制，讓地方能及時封閉道路、啟動抽水機應變。

縣府表示，將全力完成防災整備，但面對極端天氣，若因強降雨仍發生淹水，將落實路權管理及預防性封路機制。博愛街816巷由竹北市公所、褒忠路353巷由新埔鎮公所依路權權責，第一時間實施預防性封路並公告，確保用路人安全。

竹北市公所表示，將常態設置易積水警示牌，颱風豪雨期間並派員拉設封鎖線封路；新埔鎮公所表示將全力配合。戴志君建議，各公所於三級應變中心開設時，應立即封閉易積水路段，避免人車進入發生危險。

縣府工務處指出，將針對轄內管理權責不明的「其他排水」類，規畫制定地方自治法規納入管理，使管理、施工、預算皆有明確管理機關。圖／縣府提供
縣府工務處指出，將針對轄內管理權責不明的「其他排水」類，規畫制定地方自治法規納入管理，使管理、施工、預算皆有明確管理機關。圖／縣府提供

此次會勘邀集竹北市公所、新埔鎮公所、農業部農田水利署、經濟部水利署第二河川分署、立委徐欣瑩的辦公室主任及地方民意代表共同參與研商。圖／縣府提供
此次會勘邀集竹北市公所、新埔鎮公所、農業部農田水利署、經濟部水利署第二河川分署、立委徐欣瑩的辦公室主任及地方民意代表共同參與研商。圖／縣府提供

淹水 新竹 新竹縣

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