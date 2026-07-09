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影／頭份夏日藝文活動登場 將推出童話氣球展、走秀、火舞新戲首演

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市公所今年夏日藝文活動「夢想城市、精彩藝夏」，安排童話世界氣球展、小朋友伸展台走秀、即將成真火舞團全新戲碼「火之星」7月26日也將在頭份運動公園首演。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所今年夏日藝文活動「夢想城市、精彩藝夏」，安排童話世界氣球展、小朋友伸展台走秀、即將成真火舞團全新戲碼「火之星」7月26日也將在頭份運動公園首演。記者胡蓬生／攝影

苗栗頭份市公所今年夏日藝文活動以「夢想城市、精彩藝夏」為主題，規畫系列活動，其中「夢想起飛」童話世界氣球展從今天7月9日至29日在頭份藝術館推出，館內用氣球打造出城堡、公主、王子等華麗夢幻的場景，廣邀市民朋友帶著小朋友來欣賞創意氣球，走進童話秘境。

頭份市公所指出，頭份市每年都舉辦夏日藝文活動，結合創意藝文展覽、創意體驗營隊、戶外大型藝文演出，希望豐富市民的夏日生活。除了童話世界氣球展，今年並首度舉辦「小小伸展台」童趣時尚周體驗營，邀美姿美儀及伸展台的專業訓練老師，讓小朋友學習在伸展台上成為焦點並培養自信，也希望透過這項活動鍛鍊孩子的肢體及儀態，目前活動已報名額滿，7月25日將在市公所3樓客家文藝館舉辦成果發表會，歡迎市民朋友前來欣賞。

7月26日在頭份運動公園舉辦的戶外大型藝文演出壓軸戲，由即將成真火舞團帶來全新戲碼「火之星」首演，今年在「英國達人秀」受到全球矚目的台灣之光楊立微將參與演出並帶來精彩絕活。

市公所說明，即將成真火舞團的「火之星」演出原定8月1日舉行，但與苗栗縣政府辦的「紙風車劇團」竹南場演出撞期，為讓市民能欣賞兩場精彩演出，因此火舞團演出改期至7月26日。當天下午還有「定向越野」挑戰活動，今天起開放100組報名，想參與的市民朋友請上頭份市公所臉書粉專「緣頭小份」了解相關資訊。

頭份市公所上午為夏日藝文活動宣傳，市長羅雪珠以創意氣球變身為「精靈女王」，帶大家探訪童話世界氣球展。她強調，夏日藝文系列活動一場接一場，歡迎市民朋友7月到頭份觀賞氣球展並欣賞演出、體驗競賽，絕對能讓鄉親留下幸福的夏日回憶。

頭份市公所上午為夏日藝文活動宣傳，市長羅雪珠（左）以創意氣球變身為「精靈女王」，並嘗試DIY製作氣球花朵。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所上午為夏日藝文活動宣傳，市長羅雪珠（左）以創意氣球變身為「精靈女王」，並嘗試DIY製作氣球花朵。記者胡蓬生／攝影

「夢想起飛」童話世界氣球展從今天7月9日至7月29日在頭份藝術館推出。記者胡蓬生／攝影
「夢想起飛」童話世界氣球展從今天7月9日至7月29日在頭份藝術館推出。記者胡蓬生／攝影

頭份夏日藝文系列活動安排即將成真火舞團7月26日在頭份運動公園帶來全新戲碼「火之星」首演，記者胡蓬生／攝影
頭份夏日藝文系列活動安排即將成真火舞團7月26日在頭份運動公園帶來全新戲碼「火之星」首演，記者胡蓬生／攝影

頭份 苗栗縣 舞團 苗栗

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