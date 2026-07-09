楊文科赴中防颱缺席 鄭朝方力挺：每位首長都很用心防災

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署已於今天下午2時30分發布海上颱風警報。新竹縣長楊文科因公務行程人在中國，被質疑時機不當，對此竹北市長鄭朝方表示「相信他有很好的應變方法」，每一位首長都是非常、非常用心在防災的。縣府表示，此行依法核准，外界勿選舉操作。

台灣前進昨召開「公假祭祖、自費赴中？楊文科縣長去哪了？」記者會，指控新竹縣長楊文科在颱風逼近、防災關鍵時刻赴中國參與兩岸交流。縣府強調，此行依法核准，以公務交流為主，祭祖僅利用假日，自費辦理，呼籲特定人士勿為選舉操作刻意搬弄是非。

鄭朝方對此表示，每位首長都有自己的行程，針對楊文科縣長的行程，這可能他事先安排好的，颱風屬於自然災害，每一位首長都是非常、非常用心在防災的，相信他有很好的應變方法。

媒體問及這次防颱會不會又被縣長授權？鄭朝方說，目前警政、交通、教育、災防，像是民防系統等，最主要還是由縣政府的權責，「我們是屬於下屬的單位，如果我們有被授權的話，責任來了，我們就會把它扛起來」。

鄭朝方說，就像上次被授權停班、停課的判斷，我們也在一個小時之內來做應變，希望透過各個政府組織的合作，把這個災害降到最低，相信這個是民眾想要看到的，負責任的政府、合作的政府。