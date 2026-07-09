桃園珍珠海岸實驗室啟用！46公里海岸旅遊前線基地 攝影賽獎金上萬元

桃園「珍珠海岸」為市府重大觀光計畫，觀旅局在觀音區成立沿海生活實驗室今天啟用，將以此作為推動珍珠海岸據點，串聯沿海蘆竹、大園、觀音及新屋區資源，並透過旅遊資訊導讀及主題活動，帶遊客多角度認識46公里的海岸風景。

觀旅局長陳靜芳表示，桃園珍珠海岸沿線分布漁港、濕地、沙丘、藻礁、石滬及海洋客家文化等多元資源，沿海生活實驗室在觀音區中山路，除了提供旅遊諮詢服務，並蒐集地方需求、串聯觀光合作資源，因此也是與在地溝通的重要窗口，透過設置改造共創基地，讓民眾能從實驗室空間認識整條海岸線，也讓各項推動成果有固定展示、說明與交流的據點。

觀旅局近年持續在蘆竹、大園、觀音及新屋沿海四個行政區推動觀光產業改造與輔導，協助多家特色店家及旅宿業者導入品牌故事，例如在硬體方面，協助打造具有地方特色的打卡牆、裝置藝術等場域改造；在軟體與產品開發結合在地特色，如設計具珍珠海岸氣味的主題香氛、旅宿迎賓探索卡包等，透過設計持續串聯珍珠海岸旅遊廊帶，提升整體旅遊體驗品質。

珍珠海岸沿海生活實驗室基地也展示品牌設計成果，包含SNA VILLA民宿迎賓袋、尞LIAU民宿主題香氛、日曜居民宿情境布置抱枕，及石滬故事館海廢再生漁網袋等，呈現特色店家、旅宿空間及場域等10個改造案例，輔導業者透過設計回應地方特色，改善空間體驗，重新梳理品牌內容與服務價值，也讓更多沿海品牌與地方故事被看見。

桃園珍珠海岸攝影大賞—沿海生活光影計畫即日起至9月4日也同步徵件，競賽分為白天攝影的「光組」及夜間攝影的「影組」，邀請民眾運用相機或手機，以多元視角記錄珍珠海岸沿線蘆竹、大園、觀音及新屋區的海岸風景、人文活動與生活樣貌，透過海岸光影、港口日常及旅宿故事等題材，展現珍珠海岸豐富而獨特的沿海魅力。

「光組」、「影組」各設有金、銀、銅獎及佳作，最高獎金1萬2000元，期待透過民眾的鏡頭，累積珍珠海岸不同時段與視角的影像紀錄，讓更多人看見桃園海岸真實而多元的生活風景。活動詳情及報名方式可至「沿海生活實驗室（Coastal Living Lab）」粉絲專頁查詢。

珍珠海岸沿海生活實驗室提供多元旅遊資訊。圖／觀光旅遊局提供