苗栗市後龍溪河濱公園再升級 水利署核定498萬元規畫費

苗栗縣政府、苗栗市公所爭取水利署「水環境改善計畫－後龍溪龜山橋至頭屋大橋沿岸與週邊環境改善計畫」，最近獲得核定498萬元規畫費，市公所指出，將以減量設計 、棲地保育、低碳遊憩為核心，後龍溪河濱公園再升級。

「水環境改善計畫－後龍溪龜山橋至頭屋大橋沿岸與週邊環境改善計畫」今年4月27日現勘，苗栗市公所今天公布獲水利署核定498萬元規畫費，將由中央財政撥款，地方負擔補助款，為後續總水岸工程約1億元的工程打下基礎，開啟後龍溪水岸環境升級。

市公所指出，規畫將以減量設計、棲地保育、低碳遊憩為核心，導入生態解說設施，結合環境教育，後龍溪龜山橋至頭屋大橋約13.5公里河段初步構想，其中，頭屋大橋至玉清大橋部分，活化橋下及閒置空間，生態廊道復育及改善河岸景觀與自行車道週邊環境，並串聯中央貓裡喵親子公園，打造兼具生態保育與休閒遊憩的友善水岸。

玉清大橋至新東大橋部分，整合廣場及橋下空間，優化自行車道、無障礙動線及水環境設施，提升沿線景觀品質，打造兼具休閒休閒與環境教育功能的人本休閒休閒空間。

新東大橋至龜山大橋部分，中央生態池、綠廊道、自行車道及河岸綠帶，營造兼具生態教育、自然探索與低碳旅遊特色的互動式水岸環境，讓市民更親近後龍溪豐富的自然生態。

市公所指出，未來將串聯苗栗風箏節、苗栗𪹚龍、貓裡喵親子公園、自行車路網及週邊交通資源，近期完善的低碳旅遊系統，逐步形兼具俱生態、休閒、教育與交通的重要綠色走廊帶，讓市民享受更安全、更舒適、更具生態價值的水岸生活空間。