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苗栗幣7月9日發行 民代期待使用者行為數據分析擴大效益

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗幣明天上午10點起開放下載APP，縣府今天開箱。記者范榮達／攝影
苗栗幣明天上午10點起開放下載APP，縣府今天開箱。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府把過去辦活動贈品，轉換成「苗栗幣」，7月10日上線，目前210家，今年底前1200萬元規模，跨20局處、40項任務，供儲值數位點數與台幣一比一折扺消費，吸引更有意願及趣味性參加活動，並促進商機。

苗栗幣明天上午10點起開放下載，民眾可至App Store或Google Play，搜尋「苗栗幣」下載，或掃描縣府公告、活動海報、宣傳單QR Code，完成註冊送50點，前1萬名再加碼50點，目前APP規畫影片宣導、政令問答等任務，最高還可再獲50點。

縣政府今天開箱苗栗幣，縣長鍾東錦說，縣府局處辦活動送贈品，對一些鄉親並不實用，堆置在家中，贈品的經費轉換成苗栗幣數位化，並不會增加負擔，今年規模1200萬元，苗栗幣提升趣味性，民眾更有意願參與，完成任務取得苗栗幣，依自己的需求，到合約特定的店家消費，更具實用性，也促進商機。

縣府數位研考處長黃智群說，苗栗幣合作210家，還持續增加中，民眾可以至苗栗幣APP的「好康地圖」查詢，或是認明苗栗幣標誌消費，今年底20局處、40項線上或線下活動任務，一個月3、4場不間斷，第一場安排於7月18日頭份市尚順廣場「菁市集」，及通霄海水浴場沙雕藝術節。

特約商店首波優惠方案，包含明德水陸空遊憩區持苗栗幣消費，購買周邊商品9折優惠，舊山線鐵道自行車購買周邊商品消費使用苗栗幣，贈送1張4人同行1人免費體驗券，西湖渡假村用苗栗幣，購票享縣民優惠價250元，享沐時光莊園渡假酒店露天風呂、裸湯風呂，及湯屋現場價9折優惠，另陽信銀行提供苗栗幣供在地客戶使用。

數研處指出，苗栗幣平台將協助各局處將政策宣導活動、環境教育、青年參與、志工回饋及社福服務等轉化為數位任務，逐步建立整合，及可統計、可優化的數位服務模式，尤其明年結合台灣燈會，苗栗幣規模持續擴大，帶動經濟循環。

苗栗幣明天上午10點起開放下載APP，縣府今天開箱。記者范榮達／攝影
苗栗幣明天上午10點起開放下載APP，縣府今天開箱。記者范榮達／攝影

苗栗幣明天上午10點起開放下載APP，縣府今天開箱。記者范榮達／攝影
苗栗幣明天上午10點起開放下載APP，縣府今天開箱。記者范榮達／攝影

鍾東錦 苗栗縣 苗栗

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