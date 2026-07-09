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竹北水月商圈9月健走登場 6公里海岸線吃美食玩DIY

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供
新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供

新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加，每人報名費590元，今中午12時起開放報名。新竹縣府盼透過活動串聯水月休閒農業區特色景點與商家，帶動濱海觀光及地方產業發展。

新竹縣政府與水月休閒農業區發展協會今天宣布，將於9月19日舉辦「2026水月商圈食GO藝繞圈挑戰賽」，以「食GO藝」為主題，結合健走、美食、文化體驗及環境永續，邀請民眾深入探索新竹濱海風光，體驗在地漁村特色。

活動路線全長約6公里，從水月（南）遊客中心廣場出發，沿途行經水月橋、新月沙灣、尚海灘、硬拔烏鰡池，最後抵達藍鯨魚寮。主辦單位規畫8處集章點，完成集章即可兌換完賽紀念品。

除健走外，參與者還可享用集結在地業者特色料理的完賽餐盒，並可從「撈蝦趣實境體驗」、「在地特色雪Q餅DIY」及「海田職人爆米香DIY」三項活動中擇一參加，深入認識水月休閒農業區的人文與產業特色。

活動也結合ESG理念，提供垃圾袋及夾子，邀請民眾沿途淨灘，完成後可兌換限量「烏金郎」水晶貼紙，希望推廣海岸環境保育觀念。

縣府產業發展處表示，水月商圈擁有沙灘、漁村、美食及休閒農業等多元觀光資源，希望透過特色活動吸引更多遊客走訪，帶動地方商圈與觀光發展。

此外，活動邀請地方KOL「輪胎行老謝」擔任代言人，除將陪同民眾健走，也將分享AI行銷應用，協助水月休閒農業區業者運用數位工具推廣品牌，提升地方產業競爭力。

活動採網路報名，今天中午12時起開放，共240個名額，分2梯次辦理，每梯次120人，報名費590元，包含高級運動衫、號碼布、活動地圖，以及運動包、運動毛巾、特色獎牌、200元活動消費券、完賽餐盒及一項DIY體驗。

新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供
新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供

新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供
新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供

新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供
新竹縣竹北水月商圈將於9月19日舉辦「食GO藝繞圈挑戰賽」，結合6公里海岸健走、在地美食、DIY體驗及ESG淨灘，限額240人參加。圖／水月商圈提供

健走 竹北 新竹縣

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