桃捷棕線先期工程今開工 張善政：本體工程機電系統可望月底決標

桃園市力推捷運棕線進度，「先期工程」今舉辦開工典禮，宣布正式啟動騎樓整平及打通、集盛陸橋拆除及路樹移植等工程，範圍涵蓋BR02、BR04、BR06及BR08共4個站區，總工期270天。市長張善政表示，棕線本體工程機電系統標預計7月開標，並於同月底決標，讓市民知道「棕線真的動起來了。」

棕線全長11.38公里，地下段6.1公里、高架段5.28公里，共設7座車站，5座地下、2座高架。市府捷工局表示，本次先期工程聚焦3大重點，包括騎樓打通及整平，範圍涵蓋BR02、BR06及BR08站周邊；沿線路樹移植依季節辦理，以提高樹木成活率並提前完成施工淨空；BR04站的集盛陸橋則將拆除，配合車站施工需求騰出必要空間，降低後續交通衝擊。

依棕線推動時程，中央已於今年1月核定工程經費456億元，市府7月完成機電系統工程開標及決標，並研擬地下段及高架段土建標。

捷工局長劉慶豐表示，騎樓整平及打通不僅是配合捷運施工的重要前置作業，更是改善人行環境的重要建設，若未提前處理，未來主體工程施工期間，民眾恐須行走於車道，影響通行安全，因此優先辦理，讓市民提早享有安全、平順、無障礙的人行空間。

劉慶豐說，集盛陸橋拆除及路樹移植可減少後續施工界面、加速管線遷移及工程銜接，避免重複施工造成交通衝擊；施工期間將落實交通維持、安全管理及環境保護措施，並持續與地方居民、商家及相關單位密切溝通，降低對民眾生活及交通的影響。

張善政表示，棕線是桃園「三心六線」一階軌道路網的重要一環，未來通車後，桃園市中心往返新北迴龍約18分鐘，串聯桃園市中心、龜山及新北迴龍的重要交通骨幹，未來也將向下延伸至第二行政園區，並銜接綠線通往長庚醫院、體育大學，串接橘線至中壢、平鎮、龍潭；配合龍潭科學園區擴建，橘線也將增設支線連通龍潭轉運站與龍科園區，全力打造北北桃一小時生活圈。

張善政強調，市府秉持「市民安全優先、工程時程優先」兩大原則，透過提前完成前置工作，盼降低主體工程施工期間對交通及市民生活的影響，同時提升施工效率。