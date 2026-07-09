快訊

「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智 法官陳勇松遭罰年俸250萬元

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

聽新聞
0:00 / 0:00

桃捷棕線先期工程今開工 張善政：本體工程機電系統可望月底決標

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運棕線今舉辦「先期工程」開工典禮，市長張善政表示，棕線本體工程機電系統標預計於7月開標，可望於7月底決標。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運棕線今舉辦「先期工程」開工典禮，市長張善政表示，棕線本體工程機電系統標預計於7月開標，可望於7月底決標。記者朱冠諭／攝影

桃園市力推捷運棕線進度，「先期工程」今舉辦開工典禮，宣布正式啟動騎樓整平及打通、集盛陸橋拆除及路樹移植等工程，範圍涵蓋BR02、BR04、BR06及BR08共4個站區，總工期270天。市長張善政表示，棕線本體工程機電系統標預計7月開標，並於同月底決標，讓市民知道「棕線真的動起來了。」

棕線全長11.38公里，地下段6.1公里、高架段5.28公里，共設7座車站，5座地下、2座高架。市府捷工局表示，本次先期工程聚焦3大重點，包括騎樓打通及整平，範圍涵蓋BR02、BR06及BR08站周邊；沿線路樹移植依季節辦理，以提高樹木成活率並提前完成施工淨空；BR04站的集盛陸橋則將拆除，配合車站施工需求騰出必要空間，降低後續交通衝擊。

依棕線推動時程，中央已於今年1月核定工程經費456億元，市府7月完成機電系統工程開標及決標，並研擬地下段及高架段土建標。

捷工局長劉慶豐表示，騎樓整平及打通不僅是配合捷運施工的重要前置作業，更是改善人行環境的重要建設，若未提前處理，未來主體工程施工期間，民眾恐須行走於車道，影響通行安全，因此優先辦理，讓市民提早享有安全、平順、無障礙的人行空間。

劉慶豐說，集盛陸橋拆除及路樹移植可減少後續施工界面、加速管線遷移及工程銜接，避免重複施工造成交通衝擊；施工期間將落實交通維持、安全管理及環境保護措施，並持續與地方居民、商家及相關單位密切溝通，降低對民眾生活及交通的影響。

張善政表示，棕線是桃園「三心六線」一階軌道路網的重要一環，未來通車後，桃園市中心往返新北迴龍約18分鐘，串聯桃園市中心、龜山及新北迴龍的重要交通骨幹，未來也將向下延伸至第二行政園區，並銜接綠線通往長庚醫院、體育大學，串接橘線至中壢、平鎮、龍潭；配合龍潭科學園區擴建，橘線也將增設支線連通龍潭轉運站與龍科園區，全力打造北北桃一小時生活圈。

張善政強調，市府秉持「市民安全優先、工程時程優先」兩大原則，透過提前完成前置工作，盼降低主體工程施工期間對交通及市民生活的影響，同時提升施工效率。

桃園捷運棕線今舉辦「先期工程」開工典禮，市長張善政表示，棕線本體工程機電系統標預計於7月開標，可望於7月底決標。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運棕線今舉辦「先期工程」開工典禮，市長張善政表示，棕線本體工程機電系統標預計於7月開標，可望於7月底決標。記者朱冠諭／攝影

張善政 騎樓 集盛 桃捷

延伸閱讀

新光三越證實3日完成北車ROT案簽約 改裝採分區分階段推進

北環段最後精華！Y20站聯開案釋25億商機 7月公告招商

新光三越證實北車ROT案完成簽約 25日接手營運、改裝採分區分期推進

環狀線齊發！ TOD聯開案促都市發展引擎 捷運局強調這點是核心

相關新聞

桃捷棕線先期工程今開工 張善政：本體工程機電系統可望月底決標

桃園市力推捷運棕線進度，「先期工程」今舉辦開工典禮，宣布正式啟動騎樓整平及打通、集盛陸橋拆除及路樹移植等工程，範圍涵蓋BR02、BR04、BR06及BR08共4個站區，總工期270天。市長張善政表示，棕線本體工程機電系統標預計7月開標，並於同月底決標，讓市民知道「棕線真的動起來了。」

不滿初選民調結果 黃盈淇宣布退民進黨、掛無黨參選楊梅議員

2026大選將登場，桃園市楊梅區形成7搶4局面，民進黨推派老將鄭淑方、新人項柏翰，同是新人的黃盈淇落馬。黃盈淇今表示，日前已遞交退黨申請，要用無黨籍身分參選議員選到底。

因應巴威颱風來襲　竹市多項活動期程異動

因應巴威颱風逐漸接近台灣，考量強風豪雨可能帶來的影響，新竹市府針對本周末及近期各項大型活動啟動防颱應變措施，包含藝文展演、產業活動、體育賽事及府前噴水設施等均配合延期或暫停辦理；另115學年度分科測驗亦依教育部公告順延舉行。

防626災情重演！竹北市議員會勘東海里要求強化排水

颱風巴威逼近台灣，氣象署預估明晚至周六影響最明顯。新竹縣竹北市議員蔡志環今會同縣府、東海里長胡瑞琴及市公所會勘東海里防颱整備，要求全面盤點排水、邊坡及易淹水熱點，提前完成防災部署，避免重演6月26日豪雨災情，全力守護居民生命財產安全。

影／「茶金」姜阿新洋樓開先例 竹縣首件古蹟容積移轉公開展覽

曾見證台灣茶業興衰、並因影集「茶金」廣為人知縣定古蹟「姜阿新洋樓」，將成為新竹縣首件文化資產容積移轉案例。姜家後代主動提出申請，希望在保存家族歷史與文化資產的同時，也為全台私人古蹟找出兼顧保存與權益的新模式。新竹縣政府近日舉辦「古蹟土地容積移轉計畫」公開展覽說明會，規畫將洋樓坐落土地的發展權移轉至高鐵新竹車站特定區，盼打造新竹縣文資保存示範案例。

竹縣私有文資保存爭議 3案訴訟中

新竹縣私有文化資產近年多次出現保存與產權爭議，已有三案進入訴訟。其中，竹東鎮「長春1930 café」長春醫院經公告為縣定古蹟後遭地主提訴，近期法院撤銷古蹟認定，文化局仍在上訴中，在最高法院判決確定前，古蹟身分不受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。