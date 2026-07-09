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因應巴威颱風來襲　竹市多項活動期程異動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

因應巴威颱風逐漸接近台灣，考量強風豪雨可能帶來的影響，新竹市府針對本周末及近期各項大型活動啟動防颱應變措施，包含藝文展演、產業活動、體育賽事及府前噴水設施等均配合延期或暫停辦理；另115學年度分科測驗亦依教育部公告順延舉行。

市長高虹安表示，因應巴威颱風來襲，市府經審慎評估後決定調整近期多項藝文活動時程。其中，風城藝術節原訂7月11日於指澤宮演出的唐美雲歌仔戲團浮沉紗帽延期至8月16日舉行，開演時間及地點維持不變；2026竹塹國樂節天籟初音演出及站前廣場街頭藝術表演（羅小白、陳曼青演出）則延期辦理，後續日期將另行公告。

高虹安指出，其餘藝文活動也陸續完成調整，包括黑蝙蝠中隊小小隊員闖關活動延期至7月25日；「竹城文化實驗室」文化基地二日遊調整至7月29日至30日辦理；新竹高商熱門音樂社第19屆最終獨立成果發表改於8月8日14時30分舉行。「竹風藝文饗宴」系列活動中，新竹爵士大樂團及巧巧民謠民俗舞蹈團改至7月25日15時30分演出，新竹市流行音樂文化發展及交流協會演出調整至8月15日15時30分，竹塹築夢歌劇團則延期至8月29日15時30分與市民見面。此外，自由書寫夏令營國小生第一梯次、台語說故事及台語意識培力等活動，也將依停班停課情形取消或延期，後續將另行公告或通知。

另外，原訂7月11日至12日在新竹二二八公園舉辦的「2026竹塹特產節」，為確保民眾、攤商及工作人員安全，將延期至7月25日及26日舉行。活動內容將維持原規畫，集結新竹在地糕餅、米粉、摃丸及特色品牌，並安排舞台表演、親子DIY、古早味闖關遊戲等精彩內容。針對已完成DIY活動報名及匯款的民眾，主辦單位將保留原報名資格；若因延期無法參與，也將協助辦理退款，相關資訊將另行通知。

高虹安指出，原訂本周末舉辦的「風城耀動・城市3耀 3X3籃球盃賽」，經評估颱風外圍環流帶來的強風及豪雨，已超出戶外大型硬體設施安全標準，因此決定維持原規模延期至7月25日至26日辦理，不採縮小規模或改為室內雨備方式舉行。市府目前正協助主辦單位辦理賽程及相關配套措施，包含參賽隊伍權益及調整機制等，相關資訊將另行公告。

為因應颱風整備及配合「風城耀動・城市3耀」活動延期，市府原訂7月10日、11日、12日及活動改期後的7月25日、26日，共五天府前廣場噴水設施均暫停開放，請民眾留意市府官網及臉書粉絲專頁公告，避免撲空。

高虹安提醒，受巴威颱風影響，115學年度分科測驗原訂7月11日、12日舉行，已順延至7月13日、14日辦理，後續重要時程同步調整，包括成績公布延至8月3日、登記分發志願期間為8月5日至8月8日、放榜為8月17日。提醒考生及家長持續留意大學招聯會、大考中心及分發會最新公告，及早調整交通、住宿及應考安排，祝福所有考生平安應試、穩定發揮。

高虹安表示，市府將持續密切掌握颱風最新動態，各項活動異動資訊將即時公布於新竹市政府官方網站與Facebook粉絲專頁，請民眾隨時留意最新公告，共同做好防颱準備，守護自身及家人安全。

巴威颱風 高虹安 羅小白

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