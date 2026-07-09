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防626災情重演！竹北市議員會勘東海里要求強化排水

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
颱風巴威逼近台灣，氣象署預估明晚至周六影響最明顯。新竹縣竹北市議員蔡志環今會同縣府、東海里長胡瑞琴及市公所會勘東海里防颱整備，要求全面盤點排水、邊坡及易淹水熱點，提前完成防災部署。圖／蔡志環議員提供
颱風巴威逼近台灣，氣象署預估明晚至周六影響最明顯。新竹縣竹北市議員蔡志環今會同縣府、東海里長胡瑞琴及市公所會勘東海里防颱整備，要求全面盤點排水、邊坡及易淹水熱點，提前完成防災部署。圖／蔡志環議員提供

颱風巴威逼近台灣，氣象署預估明晚至周六影響最明顯。新竹縣竹北市議員蔡志環今會同縣府、東海里長胡瑞琴及市公所會勘東海里防颱整備，要求全面盤點排水、邊坡及易淹水熱點，提前完成防災部署，避免重演6月26日豪雨災情，全力守護居民生命財產安全。

東海里里長胡瑞琴說，6月26日豪雨期間，東興路一段及興海一街靠山災情相當嚴重，不僅道路積水迅速上升，還影藏土石流風險，居民生活深受影響。如今颱風即將來襲，地方憂心歷史重演，因此特別邀請蔡志環議員及相關單位共同會勘，希望針對過去受災熱點提前改善、加強巡查，降低災害發生機率。

蔡志環表示，上個月豪雨已為竹北敲響警鐘，尤其6月26日強降雨造成東海里多處災情慘重，興海一街山區野溪出現嚴重積淹水，甚至因土石滑落風險必須拉起封鎖線，居民出入受阻，部分區域幾乎形同孤島。如今巴威颱風來勢洶洶，縣府更不能掉以輕心，應秉持「防災重於救災、離災優於防災」原則，提前完成各項整備工作。

蔡志環指出，此次會勘除檢視相關設施安全外，也要求縣府全面清查轄內排水溝渠、側溝、抽水設施是否暢通，針對低窪易淹水地區、邊坡、土石流潛勢區及大型工地加強戒備，同時完成路樹修剪、廣告招牌固定及公共設施安全檢查，避免強風吹襲造成二次災害。

蔡志環強調，防災工作不能等到風雨來了才開始，縣府各局處應全面進入戒備狀態，密切掌握颱風動態，並與各里辦公處保持即時聯繫，預先部署抽水機具、砂包及相關防救災物資，必要時立即啟動應變機制。

蔡志環也呼籲市民，應密切留意氣象署最新颱風資訊，提前做好住家防颱措施，避免前往山區、溪流及海邊等危險區域，共同平安度過此次颱風挑戰。

颱風巴威逼近台灣，氣象署預估明晚至周六影響最明顯。新竹縣竹北市議員蔡志環今會同縣府、東海里長胡瑞琴及市公所會勘東海里防颱整備，要求全面盤點排水、邊坡及易淹水熱點，提前完成防災部署。圖／蔡志環議員提供
颱風巴威逼近台灣，氣象署預估明晚至周六影響最明顯。新竹縣竹北市議員蔡志環今會同縣府、東海里長胡瑞琴及市公所會勘東海里防颱整備，要求全面盤點排水、邊坡及易淹水熱點，提前完成防災部署。圖／蔡志環議員提供

颱風巴威逼近台灣，氣象署預估明晚至周六影響最明顯。新竹縣竹北市議員蔡志環今會同縣府、東海里長胡瑞琴及市公所會勘東海里防颱整備，要求全面盤點排水、邊坡及易淹水熱點，提前完成防災部署。圖／蔡志環議員提供
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