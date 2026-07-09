快訊

晚上運動會睡不著嗎？新研究揭真正影響睡眠的是這1類運動

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

半導體風雲／Q2毛利率有望超越台積 南亞科準超級循環

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「茶金」姜阿新洋樓開先例 竹縣首件古蹟容積移轉公開展覽

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
位於新竹縣北埔老街上的姜阿新洋樓，是電視劇「茶金」的重要拍攝場景。圖／聯合報系資料照
位於新竹縣北埔老街上的姜阿新洋樓，是電視劇「茶金」的重要拍攝場景。圖／聯合報系資料照

曾見證台灣茶業興衰、並因影集「茶金」廣為人知縣定古蹟「姜阿新洋樓」，將成為新竹縣首件文化資產容積移轉案例。姜家後代主動提出申請，希望在保存家族歷史與文化資產的同時，也為全台私人古蹟找出兼顧保存與權益的新模式。新竹縣政府近日舉辦「古蹟土地容積移轉計畫」公開展覽說明會，規畫將洋樓坐落土地的發展權移轉至高鐵新竹車站特定區，盼打造新竹縣文資保存示範案例。

姜阿新教育基金會董事長黃雍熙表示，許多私人古蹟在指定過程中，常因土地開發受限、財產權疑慮，引發家族成員反對，甚至造成家人失和，讓古蹟保存陷入兩難。這次由姜家後代主動提出容積移轉申請，就是希望證明古蹟保存與所有權人權益可以兼顧，讓更多私人古蹟願意留下來，藉由實際操作檢視制度是否仍有改善空間，建立更完善的文資保存機制。

姜阿新洋樓由北埔茶商姜阿新興建，見證台灣茶葉外銷黃金年代，其家族故事更成為《茶金》創作原型。1965年姜家因國際茶市衰退，洋樓一度流入銀行，直到半世紀後由第三代子孫買回，重新修復、開放參觀，延續家族記憶，也獲文化部頒發「2023年優良古蹟維護獎章」。

然而，私人古蹟長期面臨維護經費沉重、土地無法自由開發等困境。此次容積移轉規畫，將北埔基地的發展權移轉至高鐵新竹車站特定區，顧問公司評估，接受基地僅增加約3戶住宅、8名居住人口，對都市發展影響有限，卻可為古蹟所有權人創造穩定財源，作為未來維護、修繕及營運基金。

文史工作者鄧毅中表示，此案不只是姜阿新洋樓的保存計畫，更是客家聚落與私人古蹟保存的重要示範。未來若其他文化資產也能循此模式辦理，將有助於減輕所有權人的負擔。不過，容積移轉規畫及調查費用不低，建議縣府向文化部或客委會爭取補助，降低推動門檻，提高所有權人參與意願。

文化局表示，目前每年均編列文資管理維護補助經費，協助修繕維護、保存推廣及相關規畫，未來文資管理人若有容積移轉需求，也可循補助計畫提出申請。

陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱指出，此案若成為新竹縣首件古蹟容積移轉案例，將可作為古蹟保存與再利用的重要示範，帶動更多文化資產活化。容積移轉制度兼顧公共文化利益與私有古蹟所有權保障，透過合理補償機制，提供所有權人修復、維護古蹟的資金誘因，並促使古蹟持續對外開放。

顧問公司表示，新竹縣首件文資容積移轉案具示範意義，後續仍須通過兩階段都委會審議。現行多採個案申請、媒合不易，盼藉此建立制度並簡化程序。計畫自6月22日起公開展覽30天，民眾可於縣府產發處、北埔鄉公所及竹北市公所閱覽內容，並於期間提出書面意見。

姜阿新洋樓為新竹縣定古蹟，這次申請古蹟容積移轉，新竹縣府舉辦公開展覽說明會。記者郭政芬／攝影
姜阿新洋樓為新竹縣定古蹟，這次申請古蹟容積移轉，新竹縣府舉辦公開展覽說明會。記者郭政芬／攝影

姜阿新教育基金會董事長黃雍熙表示，這次由姜家後代主動提出容積移轉申請，就是希望證明古蹟保存與所有權人權益可以兼顧，讓更多私人古蹟願意留下來。記者郭政芬／攝影
姜阿新教育基金會董事長黃雍熙表示，這次由姜家後代主動提出容積移轉申請，就是希望證明古蹟保存與所有權人權益可以兼顧，讓更多私人古蹟願意留下來。記者郭政芬／攝影

古蹟 新竹縣 高鐵 茶金

延伸閱讀

竹縣私有文資保存爭議 3案訴訟中

空總大樓8月開放 歷史交織藝文演出

回響／大學古蹟、歷史建物修繕所費不貲 教育部補助最高每案5千萬

空總戰情廣場打造入口意象 8月迎文博會文化策展

相關新聞

影／「茶金」姜阿新洋樓開先例 竹縣首件古蹟容積移轉公開展覽

曾見證台灣茶業興衰、並因影集「茶金」廣為人知縣定古蹟「姜阿新洋樓」，將成為新竹縣首件文化資產容積移轉案例。姜家後代主動提出申請，希望在保存家族歷史與文化資產的同時，也為全台私人古蹟找出兼顧保存與權益的新模式。新竹縣政府近日舉辦「古蹟土地容積移轉計畫」公開展覽說明會，規畫將洋樓坐落土地的發展權移轉至高鐵新竹車站特定區，盼打造新竹縣文資保存示範案例。

竹縣姜阿新洋樓申請土地容積移轉 替古蹟找活路

曾見證台灣茶業興衰，因電視劇「茶金」廣為人知的新竹縣縣定古蹟「姜阿新洋樓」，姜家後代主動申請古蹟土地容積移轉。新竹縣政府計畫將洋樓坐落土地的發展權，移轉至高鐵新竹車站特定區，日前舉辦公開展覽說明會，未來若順利通過，將成為大新竹地區首件文化資產容積移轉案。

竹縣私有文資保存爭議 3案訴訟中

新竹縣私有文化資產近年多次出現保存與產權爭議，已有三案進入訴訟。其中，竹東鎮「長春1930 café」長春醫院經公告為縣定古蹟後遭地主提訴，近期法院撤銷古蹟認定，文化局仍在上訴中，在最高法院判決確定前，古蹟身分不受影響。

憂心汙染 苗栗銅鑼抗議土資場案

苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案引起地方反彈憂心汙染，自救會昨先後到新竹縣湖口鄉台灣農林公司總公司、苗栗縣政府前抗議，要求台灣農林停止租地、縣府嚴格把關環評。台灣農林回應會將居民訴求提報董事會，縣府水利處也強調，做好把關無庸置疑。

員警諮商怕貼標籤 桃警：落實保密

桃園中壢一名卅歲員警本月初自戕，搶救四天後不治，引發外界關切警職高壓環境與支持機制是否足夠，基層員警也憂心諮商會被貼標籤。桃市警局指出，已建立警員心理健康主動關懷機制、提供專業心理諮商與協助轉介服務，並落實保密機制，打造友善支持環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。