影／「茶金」姜阿新洋樓開先例 竹縣首件古蹟容積移轉公開展覽

曾見證台灣茶業興衰、並因影集「茶金」廣為人知縣定古蹟「姜阿新洋樓」，將成為新竹縣首件文化資產容積移轉案例。姜家後代主動提出申請，希望在保存家族歷史與文化資產的同時，也為全台私人古蹟找出兼顧保存與權益的新模式。新竹縣政府近日舉辦「古蹟土地容積移轉計畫」公開展覽說明會，規畫將洋樓坐落土地的發展權移轉至高鐵新竹車站特定區，盼打造新竹縣文資保存示範案例。

姜阿新教育基金會董事長黃雍熙表示，許多私人古蹟在指定過程中，常因土地開發受限、財產權疑慮，引發家族成員反對，甚至造成家人失和，讓古蹟保存陷入兩難。這次由姜家後代主動提出容積移轉申請，就是希望證明古蹟保存與所有權人權益可以兼顧，讓更多私人古蹟願意留下來，藉由實際操作檢視制度是否仍有改善空間，建立更完善的文資保存機制。

姜阿新洋樓由北埔茶商姜阿新興建，見證台灣茶葉外銷黃金年代，其家族故事更成為《茶金》創作原型。1965年姜家因國際茶市衰退，洋樓一度流入銀行，直到半世紀後由第三代子孫買回，重新修復、開放參觀，延續家族記憶，也獲文化部頒發「2023年優良古蹟維護獎章」。

然而，私人古蹟長期面臨維護經費沉重、土地無法自由開發等困境。此次容積移轉規畫，將北埔基地的發展權移轉至高鐵新竹車站特定區，顧問公司評估，接受基地僅增加約3戶住宅、8名居住人口，對都市發展影響有限，卻可為古蹟所有權人創造穩定財源，作為未來維護、修繕及營運基金。

文史工作者鄧毅中表示，此案不只是姜阿新洋樓的保存計畫，更是客家聚落與私人古蹟保存的重要示範。未來若其他文化資產也能循此模式辦理，將有助於減輕所有權人的負擔。不過，容積移轉規畫及調查費用不低，建議縣府向文化部或客委會爭取補助，降低推動門檻，提高所有權人參與意願。

文化局表示，目前每年均編列文資管理維護補助經費，協助修繕維護、保存推廣及相關規畫，未來文資管理人若有容積移轉需求，也可循補助計畫提出申請。

陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱指出，此案若成為新竹縣首件古蹟容積移轉案例，將可作為古蹟保存與再利用的重要示範，帶動更多文化資產活化。容積移轉制度兼顧公共文化利益與私有古蹟所有權保障，透過合理補償機制，提供所有權人修復、維護古蹟的資金誘因，並促使古蹟持續對外開放。

顧問公司表示，新竹縣首件文資容積移轉案具示範意義，後續仍須通過兩階段都委會審議。現行多採個案申請、媒合不易，盼藉此建立制度並簡化程序。計畫自6月22日起公開展覽30天，民眾可於縣府產發處、北埔鄉公所及竹北市公所閱覽內容，並於期間提出書面意見。

姜阿新洋樓為新竹縣定古蹟，這次申請古蹟容積移轉，新竹縣府舉辦公開展覽說明會。記者郭政芬／攝影