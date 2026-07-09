竹縣私有文資保存爭議 3案訴訟中

新竹縣私有文化資產近年多次出現保存與產權爭議，已有三案進入訴訟。其中，竹東鎮「長春1930 café」長春醫院經公告為縣定古蹟後遭地主提訴，近期法院撤銷古蹟認定，文化局仍在上訴中，在最高法院判決確定前，古蹟身分不受影響。

新竹縣目前因土地權益受限而進入訴訟程序的私有文化資產共有三案，包括北埔姜屋天水堂縣定古蹟（新屋）、湖口波羅汶鍾家圓環窯歷史建築，以及竹東長春醫院。長春醫院為竹東第⼀家私立醫院，也是「台灣肝炎之父」、台大名醫宋瑞樓的出生地。建物數度易主，二○一八年由宋家後代五兄弟以父親名義成立的高榮公司集資買回。

然而，醫院所在土地部分為彭姓地主所有，彭因不服，訴願遭駁後提起行政訴訟。目前傳出宋家後代有意購買土地，竹縣文化局表示，規畫邀請公正第三方辦理土地鑑價事宜，協助地主與屋主兩方所有權人的協商與溝通。

文史工作者鄧毅中說，竹縣近年文資保存頻繁遇訴訟挑戰，容積移轉制可將無法開發的建築容積轉移至其他基地，讓私產權人獲實質經濟補償，減少文資指定阻力，台北已有類似成功經驗。

姜阿新教育基金會董事長黃雍熙認為，古蹟土地容積移轉的關鍵在於土地公告現值，接受基地多位於開發熱區，公告現值逐年上調，古蹟保存區的送出基地公告現值則長期停滯。姜阿新洋樓申請容積移轉就因公告現值跨年度調整，可換得容積減了一成，影響所有權人權益，政策有調整空間。

陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱說，容積移轉制度兼顧公共文化利益與私有古蹟所有權保障，透過合理補償機制，提供所有權人修復、維護古蹟的資金誘因，並促使古蹟持續對外開放。姜阿新洋樓案若成為竹縣首件古蹟容積移轉案例，可作為古蹟保存與再利用的重要示範。