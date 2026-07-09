竹縣姜阿新洋樓申請土地容積移轉 替古蹟找活路

曾見證台灣茶業興衰，因電視劇「茶金」廣為人知的新竹縣縣定古蹟「姜阿新洋樓」，姜家後代主動申請古蹟土地容積移轉。新竹縣政府計畫將洋樓坐落土地的發展權，移轉至高鐵新竹車站特定區，日前舉辦公開展覽說明會，未來若順利通過，將成為大新竹地區首件文化資產容積移轉案。

姜阿新洋樓是和洋與傳統交織的樸素優雅建築，由新竹北埔茶商姜阿新興建，見證台灣茶葉外銷黃金年代，家族故事更成為公視電視劇「茶金」創作原型。一九六五年姜家因國際茶市衰退，洋樓一度流入銀行，直到半世紀後由第三代子孫買回，重新修復、開放參觀，延續家族記憶，獲文化部頒發「二○二三年優良古蹟維護獎章」。

姜阿新教育基金會董事長黃雍熙說，許多私人古蹟在指定過程中，常因土地開發受限、財產權疑慮，引發家族成員反對，甚至失和，導致古蹟保存陷入兩難。姜家後代申請容積移轉，就是希望證明古蹟保存與所有權人權益可兼顧，也盼藉由實際操作，檢視制度是否有改善空間，讓機制更完善。

姜阿新洋樓容積移轉，目前規畫將北埔基地的發展權，移轉至高鐵新竹車站特定區。顧問公司評估，接受基地僅增加約三戶住宅、八名居住人口，對都市發展影響有限，卻可為古蹟所有權人創造穩定財源，作為未來維護、修繕及營運基金。

文史工作者鄧毅中說，此案不只是姜阿新洋樓的保存計畫，更是客家聚落與私人古蹟保存的重要示範。未來若其他文化資產也能循此模式辦理，有助減輕所有權人負擔。不過，容積移轉規畫及調查費用不低，鄧毅中建議縣府向文化部或客委會爭取補助，降低推動門檻，提高所有權人參與意願。

姜阿新洋樓文資容積移轉案自六月廿二日起，公開展覽卅天，後續仍須通過兩階段都委會審議。竹縣文化局表示，每年均編列文資管理維護補助經費，協助修繕維護、保存推廣及相關規畫，未來文資管理人若有容積移轉需求，也可循補助計畫申請。