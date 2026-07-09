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員警諮商怕貼標籤 桃警：落實保密

聯合報／ 記者江婉儀朱冠諭／桃園報導
桃園市警察勤務需求隨人口成長攀升，但真正走進諮商室的人數寥寥可數。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這樣的數字反差值得警醒，呼籲基層員警「別讓壓力長期在制服下悶燒」。聯合報系資料照
桃園市警察勤務需求隨人口成長攀升，但真正走進諮商室的人數寥寥可數。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這樣的數字反差值得警醒，呼籲基層員警「別讓壓力長期在制服下悶燒」。聯合報系資料照

桃園中壢一名卅歲員警本月初自戕，搶救四天後不治，引發外界關切警職高壓環境與支持機制是否足夠，基層員警也憂心諮商會被貼標籤。桃市警局指出，已建立警員心理健康主動關懷機制、提供專業心理諮商與協助轉介服務，並落實保密機制，打造友善支持環境。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文觀察數據，發現去年九月至今年一月底，桃園市一一○報案台共受理五十六萬七六三三件報案，較前一同期增加一成，基層勤務繁重。警局雖設有「關老師等支持資源，也與多家諮商機構合作，安排心理師駐點及巡迴，但同期僅七十六人次使用個別心理諮商。

蘇柏文分析，部分員警擔心被同事知道、被認為抗壓性不足，或影響主管觀感與職務安排，即使睡不好、情緒煩躁，仍選擇繼續撐下去。「警界最令人擔心的，不是沒有心理支持資源，而是有需要的人不敢使用。」呼籲基層警「別讓壓力長期在制服下悶燒」，最後演變成身心耗竭。

一名基層員警說，即便局內派員多次宣導，有時最大阻礙是「自己人」，不少資深前輩不相信諮商完全保密，認為「去諮商就會被長官發現，被貼標籤」。有擔任「關老師」的警員坦言，在諮商室是與心理諮商師一對一交談，一定會保護個資，但仍舊不被相信。

市警局回應，警察局及各分局均設置「關老師」負責推動心理輔導及關懷服務，主動發掘同仁可能面臨的心理壓力或適應問題，提供適切協助。如經評估確有需要，也會彈性調整工作內容或職務配置，另也可自行向委外心理諮商機構預約諮商服務，持服務證即可接受免費心理諮商。

警方強調，諮商過程均遵守專業保密原則，除依法應通報事項，諮商機構不會提供個人身分及諮商內容予任職單位，提升員警接受心理諮商意願。

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