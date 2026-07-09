憂心汙染 銅鑼抗議土資場案

苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案引起地方反彈憂心汙染，自救會昨先後到新竹縣湖口鄉台灣農林公司總公司、苗栗縣政府前抗議，要求台灣農林停止租地、縣府嚴格把關環評。台灣農林回應會將居民訴求提報董事會，縣府水利處也強調，做好把關無庸置疑。

大矽谷土資場案場在銅鑼大興善寺旁，租用台灣農林公司土地設置，基地面積約廿八點五公頃。地方居民指控案場挖山砍樹開發，且有汙染地下水、破壞水土保持等疑慮成立自救會，昨上午先到台灣農林公司，下午轉往苗縣府抗議，表達堅決反對設立心聲，也盼環評公正、透明。

自救會長吳基鎮、副會長阮永城及銅鑼鄉民代表徐裕逢指出，案場在番仔寮溪水源，附近沒有自來水，居民以飲用地下水或湧泉為主，大矽谷土資場挖山砍樹，恐汙染水源、影響水保。此外，生態監測番仔寮溪生態豐富，保育類野生動物石虎、食蟹獴等活動熱區，都攸關生存問題。

台灣農林發言人高力川回應，公司均依合法、合規程序推動此案。針對鄉親提出的訴求，公司整理後將提報董事會。

苗栗縣環保局指出，大矽谷土資場案目前環評程序中，今年五月十一日專案小組現勘暨初審會議，結論環境影響報告書必須就生態保育措施、環境衝擊性等完整檢討，水土保持計畫分階段說明及地下水水質、水量監控完整對策等事項，八月十一日前補正。縣府水利處也強調依法行政、嚴格把關。

大矽谷土資場業者在環評前說明會回應地方疑慮，指出案場是天然山谷地、雜樹林，實際開發十六點四四公頃，除未擾動區域十二點○六公頃，加租六點一四公頃，補償石虎棲地大於開發面積，設置兩道攔砂壩防災，上、下游各一座水井監測水質，協助解決自來水問題。