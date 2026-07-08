楊文科赴深圳交流遭疑棄守防災 竹縣府：依法辦理

台灣前進陣線今天表示，竹縣長楊文科3日赴深圳交流，但時值颱風可能侵襲及竹縣降雨災後復原期間，質疑是在防災關鍵時刻棄守轄區；竹縣府說，均依法辦理。

台灣前進陣線今天在新竹縣政府前召開記者會表示，楊文科3日前往深圳交流，但颱風逼近前離境，且竹縣6月26日降雨造成竹北多處淹水等災情，質疑交流活動是否比民眾生命財產更重要。

台灣前進陣線指出，楊文科去年曾率楊氏宗親代表團赴廣東汕尾，今年是否也安排相關行程，宗親團旅費來源為公費或落地招待，考察團名單是否包含宗親會成員，縣府應說明。

新竹縣政府透過文字表示，楊文科7月3日至9日應汕尾市台胞台屬聯誼會、西安事變紀念館等邀請，並依兩岸人民關係條例及相關規定，參與兩岸交流活動。

縣府說，全案於6月5日提出申請，6月23日經內政部移民署審查通過並核發赴陸許可，後續請假程序均依法辦理，符合現行規定；此行程以公務交流為主，祭祖行程僅安排於假日，相關費用均由楊文科自費負擔。