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反對大矽谷土資場設置！自救會控攸關生存問題 苗縣府：依法行政

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府陳情抗議，表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府陳情抗議，表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府陳情抗議，指控案場挖山砍樹開發，汙染地下水、破壞水土保持等疑慮，攸關生存的問題，他們反對設立，希望環境影響評估公正、透明，縣府嚴格把關。

縣府水利處副處長黃文璋受理陳情，強調縣府沒有預設立場、依法行政，如果核准包括業者必須提列保證金，及地下水監測數據，每個月呈報環保局等管制作法，本來就是行政單位的責任，做好把關的工作無庸置疑。

環保局則指出，大矽谷土資場案目前環評程序中，今年年5月11日專案小組現勘暨初審會議，結論環境響報告書必須就生態保育措施、環境衝擊性等完整檢討，水土保持計畫分段階說明，及地下水水質、水量監控完整對策等事項，8月11日前補正。

大矽谷土資場案場在銅鑼大興善寺旁，租用台灣農林公司土地設置，基地面積約28.5公頃，地方成立自救會，今天下午2點到縣政府，上百民眾持抗議白布，喊口號表達環評公正、透明，及堅決反對設立等訴求，要求縣府重視，並嚴格保關。

自救會長吳基鎮、副會長阮永城，及銅鑼鄉民代表徐裕逢等人指出，案場在番仔寮溪水源，附近沒有自來水，居民飲用地下水或湧泉，大矽谷土資場挖山砍樹，恐汙染水源、影響水保，當地2001年間納莉颱風帶來洪水，曾造成2戶民宅受災，如果土資場來了，居民被迫要搬離，此外，生態監測番仔寮溪生態豐富，保育類野生動物石虎、食蟹獴等活動熱區，都攸關生存問題。

大矽谷土資場業者在環評前說明會回應地方疑慮，指出案場是天然山谷地、雜樹林，實際開發16.44公頃，除未擾動區域12.06公頃，加租6.14公頃，補償石虎棲地，大於開發面積，設置2道攔砂壩防災，上、下游各1座水井監測水質，並協助解決自來水申裝問題。

苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府陳情抗議，表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府陳情抗議，表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影

矽谷 自救會 環保局 苗栗

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