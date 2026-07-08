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新竹市普天宮尋找60年回憶 徵老照片說故事送千元禮券

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
普天宮同步推出「分享回憶拿好禮」老照片徵選活動，徵求與普天宮相關的歷史照片，不論是參拜身影、廟會盛況、家族珍藏影像。記者黃羿馨／攝影
普天宮同步推出「分享回憶拿好禮」老照片徵選活動，徵求與普天宮相關的歷史照片，不論是參拜身影、廟會盛況、家族珍藏影像。記者黃羿馨／攝影

新竹市心普天宮迎接關聖帝君1867周年聖誕，並提前為明年建廟60周年暖身，啟動十年一度「關公彩繪工程」，為巨大關公神像重繪金身，同步推出「分享回憶拿好禮」老照片徵選活動，邀請民眾透過影像與文字，共同回顧普天宮走過一甲子的歷史點滴。

普天宮董事長鄭逸榛表示，為迎接明年建廟60周年，廟方今年率先展開系列暖壽活動，其中最具代表性的就是十年才舉辦一次的「關公彩繪工程」，為象徵地標的巨大關公神像重新彩繪、換上全新金身壽袍。

鄭逸榛說，信眾可透過每份1000元的彩繪結緣金共同參與工程，讓一筆筆功德化為神像上的金漆彩繪，不僅完成文化保存，也象徵為自己與家人累積福報、祈求平安。工程預計於中秋節前後完工，讓關公神像以嶄新風貌迎接各界信眾。

除神像彩繪外，普天宮也同步推出「分享回憶拿好禮」老照片徵選活動，徵求與普天宮相關的歷史照片，不論是參拜身影、廟會盛況、家族珍藏影像，甚至是年輕時在月老廟留下的回憶，只要是在普天宮拍攝的照片，皆可搭配文字故事投稿。

活動即日起至今年12月31日止，凡入選作品即可獲得1000元全聯禮券。鄭逸榛表示，希望透過一張照片、一段故事，讓普天宮珍貴歷史被更多人看見，也讓地方文化得以保存、傳承，並為明年建廟60周年系列活動累積更多珍貴史料。

此外，普天宮也將配合「2026風城藝術節」，8月1日晚間邀請榮興客家採茶劇團演出客家大戲「天緣記」，下午6時開放停車場入場並發放摸彩券，每人限領1張，晚間7時正式開演，現場備有摸彩活動，摸彩券發完為止。

廟方表示，8月6日（農曆六月二十四日）為關聖帝君1867周年聖誕，當天上午9時至下午4時將舉辦祝壽大典；明年則將迎來普天宮建廟60周年，除擴大舉辦系列慶典外，也將規畫全台遶境活動，邀請信眾共襄盛舉，一同迎接普天宮邁向下一個甲子。

新竹市心普天宮迎接關聖帝君1867周年聖誕，並提前為明年建廟60周年暖身，啟動十年一度「關公彩繪工程」，為巨大關公神像重繪金身。記者黃羿馨／攝影
新竹市心普天宮迎接關聖帝君1867周年聖誕，並提前為明年建廟60周年暖身，啟動十年一度「關公彩繪工程」，為巨大關公神像重繪金身。記者黃羿馨／攝影

彩繪 新竹 關公

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