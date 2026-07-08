竹市泡水車補助來了！汽車最高2萬 機車、電動車也有錢領

因應6月26日豪雨造成新竹市多處淹水、車輛泡水災情，新竹市長高虹安宣布啟動車輛泡水受損慰問金，汽車及大型重機每輛最高補助2萬元，機車及微型電動二輪車最高補助2000元，7月15日至31日受理申請，協助受災車主減輕修復負擔。

高虹安表示，為協助受災車主減輕修復負擔，凡於竹市轄區內因6月26日豪雨導致領有有效車牌之車輛泡水受損，汽車及大型重型機車每輛最高補助新臺幣2萬元；機車及已完成車籍登記之微型電動二輪車，每輛最高補助2000元。核定金額若未達上限，將依實際修理或減損金額核撥；若超過上限，則以上限金額核撥。

高虹安指出，符合申請資格的民眾，可於今年7月15日起至7月31日下午5時止，向車輛泡水所在地區公所提出申請。申請時須填具申請書，並檢附車籍資料、車輛泡水證明或現場照片、維修發票或收據，以及其他相關佐證文件，以利審核作業。

高虹安提醒，目前已進入颱風季節，請市民朋友持續留意中央氣象署最新天氣資訊及各項防災警示，及早做好防災準備，共同守護生命財產安全。有關車輛泡水慰問金申請表格及詳細資訊，市民可至新竹市政府交通處官網查詢或下載。