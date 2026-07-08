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桃園清潔隊「錄取錯人」逼離職？環管處：當事人根本沒報名成功

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園有民眾收到清潔隊錄取通知，辦完原公司離職手續並到清潔隊報到後，竟被告知「通知錯人」還被退保，桃園市產業總工會認為不合理。圖／桃園市產業總工會提供
桃園有民眾收到清潔隊錄取通知，辦完原公司離職手續並到清潔隊報到後，竟被告知「通知錯人」還被退保，桃園市產業總工會認為不合理。圖／桃園市產業總工會提供

桃園市徐姓民眾控訴考上清潔隊員、辭去原工作後，報到隔天卻被通知「錄取錯人」，隨即要他離職，引發爭議。桃園市環境管理處澄清，徐男去年並未完成報名程序，是招考資訊系統誤將另一名同名同姓錄取者資料對應至他，才會誤發通知；相關人員已檢討懲處，但徐男明知未完成報名仍未據實反應，對部分不實指述深表遺憾。

桃園市產業總工會接獲申訴指出，徐姓民眾2020年報考桃園基層清潔隊員，去年12月10日接獲錄取電話，隨即依環管處要求辭去原工作取得退保證明，今年1月14日至八德區中隊報到及職前教育，隔天卻被告知「當時通知錯人」，錄取者是另一名同名同姓者；勞資調解時環管處以「難免會看錯」、「買東西都有7天鑑賞期」回應，態度傲慢，呼籲勞動局介入追查。

對此，環管處表示，徐君2020年報考時，第一試體能測驗成績未達錄取標準未錄取；去年再次報名，因所附資料不齊，且未於期限內完成補正，屬未完成報名程序，不具應試資格，從頭至尾都未進行去年的測驗。

環管處指出，去年度起建置招考資訊系統，完整收錄報名及錄取資料，但因系統資訊錯誤，誤將另一名同名同姓錄取人員資料對應至徐君，才誤發通知。徐君接獲通知後，明知該通知屬2025年考試結果、自身未完成報名及測驗，卻未據實反應；環管處除已檢討懲處相關人員，也積極與徐君溝通並提出處理措施，但未獲接受。

環管處澄清，徐君今年1月15日與環管處訪談時，已表示確實未完成去年報名程序，也知悉不符資格者不得進用，卻仍對外稱自己合法錄取後遭撤銷進用、環管處未告知資格情形等內容，以上均與事實不符，涉及對機關及承辦人員的不當指摘，深表遺憾。

環管處重申，辦理清潔隊員招考秉持公平、公正、公開原則，以維護依法完成報名程序及錄取人員的權益為首要考量，未來將持續精進行政作業，確保招考程序嚴謹周延。

離職 桃園 桃園市

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