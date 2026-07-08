巴威颱風逼近…王炳漢會勘竹北易淹水區 促拓寬150米排水溝

巴威颱風逼近台灣，預計本周五起帶來強風豪雨，新竹縣竹北市崇義里、尚義里因地勢低窪再度面臨淹水壓力。新竹縣議會副議長王炳漢昨邀集縣府、水利單位等會勘易淹水區，建議拓寬、加深約150公尺排水溝，工務處也表示將盡速評估工程可行性及經費需求。

王炳漢表示，竹北市濱海的崇義里、尚義里一帶地勢低窪，長久以來，只要雨勢大，就容易淹水，居民苦不堪言。今年626強降雨的極端氣候，造成竹北地區多處淹水災情，目前又面臨強烈颱風巴威來襲，排水整備工作非常重要，因此，邀集縣府、水利單位、里長現場會勘。

工務處說明，626豪雨之後工務處就展開各處清淤工作，這次颱風來襲全面戒備，針對「道路橋梁」、「雨水下水道」、「水利設施」三大系統超前部署與特別巡查。在崇義、尚義里一帶，已就貓兒定圳支線一中圳接近鳳山溪出海口段，連日請廠商盡速清淤，確保排水順暢。

崇義里長曾華民指出，鳳岡路五段與西濱路二段265巷這一帶可說逢大雨必淹，縣府各單位陸續都有相關工程進行。不過，這一帶地勢低窪，只要下大雨，水都會流向此處，而這裡有一條屬於農業部農田水利署新竹工作站的排水溝渠，在鳳岡路五段約150米的區段，僅有1.4米寬、0.6米深，豪雨來襲時排水效率不夠，因此，希望能透過工程加深加寬。

工務處表示，此溝渠為農業部農田水利署新竹工作站管轄，取得工作站同意後，在現況許可範圍內，工務處初步會勘，評估可將此段加深至2.5米寬、0.8米深，會盡快請廠商評估工程可行性和經費需求。

王炳漢指出，守護縣民的生命財產就是政府的責任，安排會勘就是現地了解居民的需求，透過各單位直接協調，找出方式解決問題。目前請工務處先做評估，他會協調縣府在經費上全力支持，在能做的範圍內盡力協助居民。

新竹縣議會副議長王炳漢昨邀集縣府、水利單位等會勘易淹水區，建議拓寬、加深約150公尺排水溝。圖／王炳漢提供