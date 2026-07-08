芎林五華工業區民生用水接管露曙光 徐欣瑩促供水方案

有水了！新竹縣芎林鄉華龍村、五龍村（五華工業區）長期面臨無自來水接管的窘境，且因土地編列屬工業區，以致成為「三不管地帶」。徐欣瑩辦公室近日召開協調會、積極協調各方。徐欣瑩辦公室表示，委員徐欣瑩持續奔走下，民生用水問題可望獲得解套，這次自來水公司終於提出方案，將埋設管線、新增加壓站及配水池，且也提出其他方案，可一併納入工業區用水的長遠需求。

協調會由立委徐欣瑩主持，中央經濟部水利署副署長王藝峰、台灣自來水公司副總武經文、新竹縣政府工務處、產發處等縣府代表，新竹縣議員陳星宏、芎林鄉公所鄉長黃正彪、芎林代表會姜禮銘主席、華龍村田興業村長、五龍村溫兆水村長、以及工業區協進會等企業代表皆出席。

為一次性解決民生供水，台灣自來水公司提出解決方案，包含埋設DIP鑄鐵管、新增加壓站2處、新增配水池2座等。同時在徐欣瑩協調之下，為了一併解決五華工業區的產業需求，自來水公司也願提出方案，可一併納入工業用水規畫。

徐欣瑩表示，確保用水穩定不只是維持基礎生活品質，更是城鄉及產業共榮發展的關鍵命脈。非常感謝中央經濟部水利署、自來水公司，以及縣政府、縣議員以及鄉公所等地方夥伴一同努力，讓長期面臨無自來水可用的五華工業區聚落看見曙光，改善五龍、華龍地區民生用水需求，同時提升五華工業區供水穩定性。