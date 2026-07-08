颱風將至楊文科赴中國交流挨批 縣府駁斥：依法核准、公務交流

台灣前進今召開記者會，指控新竹縣長楊文科在颱風逼近、防災關鍵時刻赴中國參與兩岸交流，要求說明行程性質、經費來源及是否再赴汕尾祭祖。縣府回應，此行依法核准，以公務交流為主，祭祖僅利用假日，自費辦理，呼籲特定人士勿為選舉操作刻意搬弄是非。

台灣前進今天上午在新竹縣政府前召開「公假祭祖、自費赴中？楊文科縣長去哪了？」記者會，由竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬、竹東五峰議員參選人林裙靜，以及竹北市民代表參選人許育綸、洪瑞瑾共同出席。

林裙靜表示，縣府公開資料顯示交流行程為7月6日至9日，質疑楊文科在防災關鍵時刻離境，「交流活動有比鄉親生命財產更重要嗎？」；洪瑞瑾則指出，去年楊文科赴汕尾交流曾成為中共統戰宣傳案例，質疑今年是否再以交流名義赴汕尾祭祖。

許育綸質疑，今年是否再率宗親團同行，旅費是否由公費或落地招待，並要求公開考察團名單；張育慈表示，交流計畫書同時寫有「公假自費」，性質令人疑惑，且行程列有多名對岸官方人士，要求說明會面內容，並向議會提出完整書面報告。

李雅芬則表示，颱風將至，縣民仍擔憂淹水問題，楊文科卻再度出訪，並傳出8月還將前往巴西、葡萄牙，質疑密集出訪對新竹縣的具體效益。

新竹縣政府表示，縣長楊文科7月3日至9日應汕尾市台胞台屬聯誼會、西安事變紀念館及天津市台辦邀請，依兩岸人民關係條例及相關規定，赴汕尾、西安、天津參與兩岸交流活動。全案於6月5日提出申請，6月23日經內政部移民署審查通過並核發赴陸許可，後續請假程序均依法辦理，符合現行規定。

新竹縣政府強調，此行以公務交流為主，祭祖行程僅安排於周末假日，相關費用均由楊文科本人自費負擔。呼籲特定人士勿為選舉操作刻意搬弄是非、混淆視聽。

台灣前進今召開記者會，張育慈指控新竹縣長楊文科在颱風逼近、防災關鍵時刻赴中國參與兩岸交流，要求說明行程性質、經費來源及是否再赴汕尾祭祖。記者黃羿馨／攝影