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推跨縣市交通改革 黃世杰：不應受行政區界線限制

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰今天上午出席「交通改革、從頭開始」縣市首長交通改善承諾白皮書簽署記者會，與台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳推動跨縣市交通改革。他表示，北北桃宜是共同生活圈，交通改革不應受行政區界線限制。

黃世杰表示，交通安全不應分縣市，而是所有家長、孩子及用路人共同課題，未來將以整體規畫思維推動交通改善，打造讓家長安心、孩子平安的交通環境。他與下一代人本交通促進會及交通倡議團體交流，認同白皮書提出的五大交通改革訴求。因此，與其他縣市首長候選人共同簽署承諾書，希望未來攜手推動改革，將交通安全真正落實到每一座城市。

黃世杰指出，人行空間、學區通行安全及偏鄉交通平權都是桃園重要課題。桃園是一座年輕城市，許多年輕家庭選擇在此落腳，他身為三歲孩子的父親，每天牽著孩子走在人行道，會擔心通行環境是否足夠安全。未來無論是自己的孩子或其他桃園學童，都應該能平安上下學，這也是每一位家長共同的心願。

黃世杰強調，交通改革不能只是零星改善、頭痛醫頭，而是必須建立完整的整體規劃。從道路設計、人行空間改善、人車分流，到設定明確的改善目標，都需要以系統性的方式推動，才能真正提升道路安全，讓交通環境朝向以人為本的方向發展。

黃世杰也指出，桃園、雙北、基隆以及宜蘭早已形成共同生活圈，未來捷運三鶯線將延伸桃園，屆時跨縣市的大眾運輸銜接、場站周邊人行安全及交通秩序都需要地方政府共同合作、整合規畫，「交通改革不應受行政區界線限制，而是共同生活圈必須共同承擔的責任」。

黃世杰強調，交通安全沒有藍綠之分，也沒有縣市之別，每一次改善都可能守護一個家庭、改變一個孩子的未來，後續若有機會擔任市長，也會以「人本交通」作為施政的重要方向，攜手中央及周邊縣市推動跨區域合作，讓桃園成為一座讓孩子安心上學、家長放心生活、所有市民都能安全通行的宜居城市。

民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰（左2）。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（左2）。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供

黃世杰 沈伯洋 蘇巧慧

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