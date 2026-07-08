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百名銅鑼鄉親赴台灣農林抗議 怒喊：反對農地設土資場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
苗栗縣銅鑼鄉居民反對大矽谷土石方資源堆置處理場開發案，今天上午約170名鄉親至新竹縣湖口鄉台灣農林公司總公司前拉白布條抗議。記者郭政芬／攝影
苗栗縣銅鑼鄉居民反對大矽谷土石方資源堆置處理場開發案，今天上午約170名鄉親至新竹縣湖口鄉台灣農林公司總公司前拉白布條抗議。記者郭政芬／攝影

苗栗縣銅鑼鄉居民反對大矽谷土石方資源堆置處理場開發案，今天上午約170名鄉親至新竹縣湖口鄉台灣農林公司總公司前拉白布條抗議，怒喊「棄土場汙染鄉土、農地農用保家園」記者會」要求台灣農林停止出租農地供大矽谷土石資源股份有限公司設置土石方資源堆置場，盼維護地方環境及農地永續利用。對此，台灣農林表示，公司一切均依法依規辦理，居民訴求也將提報給董事會。

自救會會長吳基鎮表示，開發案去年11月曝光以來，自救會持續向各界反映疑慮，該案環評初審退回，將於8月初補件，呼籲重視居民對環境保育及生活品質的訴求。今早到地主農林公司抗議，農林公司出租給掩埋場，居民擔憂上游開發後，將影響到下游水源與汙染排放，恐破壞山林景觀、影響農業環境、水土保持及生活品質，因此組成自救會持續反對開發案。今天下午將到苗栗縣府陳抗，要求審慎環評。

銅鑼鄉民代表徐裕逢則指出，大矽谷土石方資源堆置處理場預計設於銅鑼鄉九華山大興善寺附近，基地面積約28.5公頃，長輩們擔憂水被汙染，台灣農林身為上市公司，若出租農地供設置土資場，這次要挖山、砍樹、埋廢土，與企業近年強調的ESG永續發展精神不符。他表示，台灣農林以茶業起家，過去曾宣示聚焦本業，如今出租農地設置土資場，恐影響企業形象，呼籲公司重新檢視相關決策。

銅鑼鄉樟樹村長吳興紹表示，在樟樹村設置土資場並不符合地方發展需求，地方人口老化嚴重，年輕人大多外出工作、就學，質疑業者選址有失公平。他說，只要村民反對，身為村長就會與村民站在一起，也呼籲台灣農林不要將農地出租作為土資場使用。

對於居民陳情，台灣農林發言人高力川回應表示，一切依法行事。針對鄉親提出的訴求，公司也會整理後提報董事會，公司均依合法、合規程序推動本案。

居民擔憂上游開發後，將影響到下游水源與汙染排放，恐破壞山林景觀、影響農業環境、水土保持及生活品質，因此組成自救會持續反對開發案。記者郭政芬／攝影
居民擔憂上游開發後，將影響到下游水源與汙染排放，恐破壞山林景觀、影響農業環境、水土保持及生活品質，因此組成自救會持續反對開發案。記者郭政芬／攝影

自救會會長吳基鎮表示，開發案去年11月曝光以來，鄉親們持續向各界反映疑慮，呼籲重視居民對環境保育及生活品質的訴求。記者郭政芬／攝影
自救會會長吳基鎮表示，開發案去年11月曝光以來，鄉親們持續向各界反映疑慮，呼籲重視居民對環境保育及生活品質的訴求。記者郭政芬／攝影

台灣農林表示，公司一切均依法依規辦理，居民訴求也將提報董事會。記者郭政芬／攝影
台灣農林表示，公司一切均依法依規辦理，居民訴求也將提報董事會。記者郭政芬／攝影

鄉親怒喊「棄土場汙染鄉土、農地農用保家園」記者會」要求台灣農林停止出租農地供大矽谷土石資源股份有限公司設置土石方資源堆置場。記者郭政芬／攝影
鄉親怒喊「棄土場汙染鄉土、農地農用保家園」記者會」要求台灣農林停止出租農地供大矽谷土石資源股份有限公司設置土石方資源堆置場。記者郭政芬／攝影

鄉親們盼維護地方環境及農地永續利用。記者郭政芬／攝影
鄉親們盼維護地方環境及農地永續利用。記者郭政芬／攝影

農地 矽谷 環評

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