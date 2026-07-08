快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹人崩潰？巨城一樓「酸臭味」蔓延B1 業者：加強消毒通風

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾日前上網發文，最近逛巨城發現一樓有股酸臭味，一路蔓延至地下一樓；該貼文引發網友熱議。記者王駿杰／翻攝自threads
有民眾日前上網發文，最近逛巨城發現一樓有股酸臭味，一路蔓延至地下一樓；該貼文引發網友熱議。記者王駿杰／翻攝自threads

新竹遠東巨城是全台營業額名列前茅的購物中心，不僅是血拚勝地，更集結了影城、美食街與親子空間，網路上甚至有「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」這句話。但有民眾日前上網發文，最近逛巨城發現一樓有股酸臭味，一路蔓延至地下一樓；該貼文引發網友熱議，也紛指出「好幾次都有這樣的味道」、「幾乎每天都有這味道」。

對此，巨城購物中心回應，東巨城購物中心對民眾反映之異味高度重視。接獲通知後，已派員徹查以釐清來源；同時現場已全面加強巡檢、清潔消毒與通風作業。未來將持續嚴格把關，確保提供消費者安全、舒適且優質的購物環境。

有民眾在threads發文，只巨城一樓有股流汗的酸臭味超重，一路延伸到地下一樓。不少網友紛紛留言回應「我記得之前看到一篇文章回覆說，不知道幾地下室是垃圾場，原本只有地下一樓在臭，最近臭到一樓來真的很…」、「這味道從冬天就有了 這條就是一直有一種廚餘味⋯」、「今天裡面很熱」、「好奇了3-4個月 每次在地下一樓都臭到受不了」。

事實上，Ｄcard去年12月初也曾有網友發文，指巨城一樓跟地下一樓都很臭，有個酸酸的嘔吐味，希望巨城能改善。當時也有網友留言回應「我們今天去，從一樓進門就有種怪味，下到地下一樓那個酸味超噁心，一分鐘都待不下去直接離開，那到底是什麼味道啊」。

巨城

延伸閱讀

竹市府啟動巨城周邊「清道專案」 高虹安：跨局處打造安全行人空間

百貨上半年紅通通 新光三越業績年增逾20%

到底誰在掃貨？他怨「休息站1美食全空」吃不到 網曝內幕：香港人超愛

大暴雨叫計程車！新竹男驚見「2公里車資3萬」 網看傻：是在搶劫？

相關新聞

百名銅鑼鄉親赴台灣農林抗議 怒喊：反對農地設土資場

苗栗縣銅鑼鄉居民反對大矽谷土石方資源堆置處理場開發案，今天上午約170名鄉親至新竹縣湖口鄉台灣農林公司總公司前拉白布條抗議，怒喊「棄土場汙染鄉土、農地農用保家園」記者會」要求台灣農林停止出租農地供大矽谷土石資源股份有限公司設置土石方資源堆置場，盼維護地方環境及農地永續利用。對此，台灣農林表示，公司一切均依法依規辦理，居民訴求也將提報給董事會。

新竹人崩潰？巨城一樓「酸臭味」蔓延B1 業者：加強消毒通風

新竹遠東巨城是全台營業額名列前茅的購物中心，不僅是血拼勝地，更集結了影城、美食街與親子空間，網路上甚至有「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」這句話。但有民眾日前上網發文，最近逛巨城發現一樓有股酸臭味，一路蔓延至地下一樓；該貼文引發網友熱議，也紛指出「好幾次都有這樣的味道」、「幾乎每天都有這味道」。

大廠捐助 桃園幼獅工業區闢新路

桃園市楊梅區幼獅擴大工業區交通需求大，市府在科技大廠捐助逾千萬元的挹注下，順利取得高青路通往高獅路土地，以「公私協力」方式打通地方期盼逾廿年的瓶頸道路。市長張善政昨現勘新闢道路工程，目標七月底順利完工。

苗復康巴士 9月擬導入AI促進共乘

苗栗縣政府復康巴士服務滿載，去年就醫需求達四點四萬趟次，近八成為個人搭乘。縣府著手開發復康巴士預約及派車系統ＡＰＰ，導入ＡＩ智慧規畫促進共乘，預計今年九月上線，未來也將轉型擴大到社會參與活動，放大升級復康巴士效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。