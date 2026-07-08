新竹人崩潰？巨城一樓「酸臭味」蔓延B1 業者：加強消毒通風

新竹遠東巨城是全台營業額名列前茅的購物中心，不僅是血拚勝地，更集結了影城、美食街與親子空間，網路上甚至有「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」這句話。但有民眾日前上網發文，最近逛巨城發現一樓有股酸臭味，一路蔓延至地下一樓；該貼文引發網友熱議，也紛指出「好幾次都有這樣的味道」、「幾乎每天都有這味道」。

對此，巨城購物中心回應，東巨城購物中心對民眾反映之異味高度重視。接獲通知後，已派員徹查以釐清來源；同時現場已全面加強巡檢、清潔消毒與通風作業。未來將持續嚴格把關，確保提供消費者安全、舒適且優質的購物環境。

有民眾在threads發文，只巨城一樓有股流汗的酸臭味超重，一路延伸到地下一樓。不少網友紛紛留言回應「我記得之前看到一篇文章回覆說，不知道幾地下室是垃圾場，原本只有地下一樓在臭，最近臭到一樓來真的很…」、「這味道從冬天就有了 這條就是一直有一種廚餘味⋯」、「今天裡面很熱」、「好奇了3-4個月 每次在地下一樓都臭到受不了」。

事實上，Ｄcard去年12月初也曾有網友發文，指巨城一樓跟地下一樓都很臭，有個酸酸的嘔吐味，希望巨城能改善。當時也有網友留言回應「我們今天去，從一樓進門就有種怪味，下到地下一樓那個酸味超噁心，一分鐘都待不下去直接離開，那到底是什麼味道啊」。